BBB 26: Henri Castelli foi para hospital após passar mal durante a Prova do Líder

Durante a Prova do Líder do BBB 26, na manhã desta quarta-feira (14), Henri Castelli não se sentiu bem e caiu na piscina de bolinhas. O ator se debateu no local, preocupando os brothers e sisters que ainda estavam na dinâmica de resistência.

Henri recebeu atendimento médico no espaço da prova, que durou alguns minutos, enquanto os participantes choravam e rezavam.

Em nota, a Globo informou que "depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames em um hospital."

Tudo ocorreu após mais 10 horas. Sarah contou que minutos antes do ocorrido, Henri pensou em desistir da disputa: “Tinha um minuto que ele queria desistir. Ele acabou de falar pra mim que queria desistir.”