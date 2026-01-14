Primeira Prova do Líder de resistência do BBB 26 ainda tem oito participantes na disputa
Dinâmica já dura mais de 10 horas
A paraense Marciele Albuquerque continua na disputa pela primeira liderança do BBB 26. Na manhã desta quarta-feira (14), oito permaneciam na Prova do Líder de resistência. A última a sair foi Jordana, que foi aplaudida pelos brothers e sisters.
A advogada e modelo resistiu durante mais de nove horas de prova e foi responsável pela eliminação de Juliano Floss, em uma das rodadas.
A primeira Prova do Líder de Resistência acaba de completar dez horas de duraçãocom 13 participantes já foram eliminados: Ana Paula Renault, Brigido, Juliano Floss, Pedro, Solange Couto, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos, Milena, Sol Vega, Marcelo, Maxiane e Jordana.
Além da paraense, seguem na disputa: Henri Castelli, Breno, Sarah, Edilson Capetinha, Jonas Sulzbach e Babu.
