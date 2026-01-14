BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida

A atriz Solange Couto, conhecida como Dona Jura de O Clone, se machucou logo nas primeiras rodadas da Prova do Líder do BBB 26 na terça-feira, 13.

Às 23h45, a prova precisou ser interrompida para que a produção auxiliasse a participante. Cinco minutos depois, Solange Couto retornou ao desafio.

A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, solicitou um curativo. Ela disse: "Está escorrendo sangue".

Atendimento e Continuidade

A produção pediu para que Solange Couto aguardasse. Minutos depois, a participante foi retirada do provódromo.

Dinâmica da Prova e Próximos Passos

A primeira Prova do Líder do programa é de resistência. A ex-BBB Ana Paula Renault foi eliminada no programa ao vivo por Brígido, vencedor da primeira rodada.

O primeiro líder da edição escolherá cinco pessoas para o Na Mira do Líder, na sexta-feira, 16. No domingo, 18, ele indicará um dos participantes para o paredão.