BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida
A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, pediu um curativo
A atriz Solange Couto, conhecida como Dona Jura de O Clone, se machucou logo nas primeiras rodadas da Prova do Líder do BBB 26 na terça-feira, 13.
Às 23h45, a prova precisou ser interrompida para que a produção auxiliasse a participante. Cinco minutos depois, Solange Couto retornou ao desafio.
A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, solicitou um curativo. Ela disse: "Está escorrendo sangue".
Atendimento e Continuidade
A produção pediu para que Solange Couto aguardasse. Minutos depois, a participante foi retirada do provódromo.
Dinâmica da Prova e Próximos Passos
A primeira Prova do Líder do programa é de resistência. A ex-BBB Ana Paula Renault foi eliminada no programa ao vivo por Brígido, vencedor da primeira rodada.
O primeiro líder da edição escolherá cinco pessoas para o Na Mira do Líder, na sexta-feira, 16. No domingo, 18, ele indicará um dos participantes para o paredão.
