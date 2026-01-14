Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

O Liberal
fonte

Dinâmica garantirá duas vagas dentro do reality para quem permanecer confinado até o final (Reprodução / Globo)

Com a saída do paraense Ricardinho do Quarto Branco do BBB 26,  o apertar o botão vermelho e abandonar a disputa, oito candidatos parmanecem na disputa por duas vagas no programa. A dinâmica completa mais de 33 horas de duração na manhã desta quarta-feira (14).

 Os confinados que permanecerem na disputa até o fim terão a chance de entrar na casa como integrantes do grupo Pipoca.

Da Região Norte, Lívia é a representante; da Sul, Elisa e Matheus; da Sudeste, apenas Gabriela; da Centro-Oeste, Chaiany e Ricardo; da Nordeste, Rafaella e Leandro.

 

 

 

