Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Com a saída do paraense Ricardinho do Quarto Branco do BBB 26, o apertar o botão vermelho e abandonar a disputa, oito candidatos parmanecem na disputa por duas vagas no programa. A dinâmica completa mais de 33 horas de duração na manhã desta quarta-feira (14).

Os confinados que permanecerem na disputa até o fim terão a chance de entrar na casa como integrantes do grupo Pipoca.

Da Região Norte, Lívia é a representante; da Sul, Elisa e Matheus; da Sudeste, apenas Gabriela; da Centro-Oeste, Chaiany e Ricardo; da Nordeste, Rafaella e Leandro.