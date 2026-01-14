Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Big Fone toca já na primeira semana de programa; veja dinâmica da semana

A dinâmica da semana foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt

Estadão Conteúdo
fonte

Tadeu Schmidt anuncia que Big Fone tocará novamente no BBB 25 (Foto/Reprodução/TV Globo)

O jogo começou oficialmente no BBB 26. Já na primeira semana do programa, que estreou na segunda-feira, 12, os três Big Fones da casa tocam. A grande novidade é que o público vai ter o poder de escolher o único a tocar a mensagem da produção. Quem atender estará imune da eliminação e irá escolher dois brothers para o paredão.

A dinâmica da semana foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça, 13, dia da primeira Prova do Líder da edição. O grande vencedor vai escolher cinco pessoas para o Na Mira do Líder na sexta, 16, e, no domingo, 18, um participante para enfrentar o paredão.

Veja como será a dinâmica da primeira semana de BBB 26:

- Terça (13): Prova do Líder. - Quinta (15): Big Fone. - Sexta (16): Na Mira do Líder. - Sábado (17): Prova do Anjo. Vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade. - Domingo (18): Formação de paredão triplo e Prova Bate e Volta. - Terça (20): Eliminação.

TV

BBB 26

Big Fone
Cultura
