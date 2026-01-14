BBB 26: Aline Campos revela que sofreu abuso sexual após ser vítima de um ‘boa noite, Cinderela’

O Big Brother Brasil 26 já iniciou com muitas revelações, e uma delas foi narrada pela participante e ex-bailarina do Domingão do Faustão, Aline Campos, que contou ter sido vítima de abuso sexual. Ao longo de uma conversa com os brothers nesta terça-feira (13), a integrante do grupo camarote se sentiu à vontade para relatar dois casos de abuso que, segundo ela, marcaram profundamente sua vida.

A sister explicou detalhes apenas do primeiro episódio, no qual revelou que na época havia sido dopada com uma substância popularmente conhecida como “boa noite, Cinderela”. Enquanto contava o relato aos outros participantes, Aline disse ainda que se sentiu em um estado de consciência intermitente, visto que ela despertava e voltava a dormir diversas vezes, e não conseguia se mover ou reagir à situação.

Sentimento de culpa

A participante do BBB 26, Aline Campos, revelou ainda que demorou a acreditar que o abuso teria, de fato, acontecido e que passou anos se questionando sobre a veracidade do episódio. Além disso, a dançarina desenvolveu um sentimento de culpa muito grande porque acreditava que seria julgada por ter consumido bebida alcoólica. “Eu era muito nova e não consegui contar para ninguém”, disse Aline.

No final do diálogo, a bailarina contou que o episódio ocorreu há muitos anos, antes mesmo do nascimento de seu filho Nathan, de 14 anos, fruto de seu ex-relacionamento com o empresário Rodrigo Riscado. Ela afirmou que conseguiu tratar o trauma por meio de terapia e acreditou ser importante compartilhar esta parte de sua história como forma de conscientização para outras mulheres do país.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)