BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Gabrielle Borges
fonte

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais e foi interpretada por parte do público como uma crítica direta ao Bolsa Família. (Reprodução/Globo)

O BBB 26 mal começou e, para além de brigas e novidades dentro da casa, algumas falas polêmicas de alguns participantes ganharam repercussões do lado de fora. Entre elas, está a da atriz Solange Couto sobre programas sociais do governo, que foi vista de forma negativa pelos internautas.

A forma de Solange de se expressar fez com que a filha,  Morena Mariah Couto, usasse as redes sociais nesta terça-feira (13) para sair em defesa da mãe após a participante do BBB 26 se envolver em uma polêmica provocada por declarações da atriz.

Durante o reality show, Solange Couto, que já viveu no Retiro dos Artistas, relatou ter presenciado uma situação em que uma “pessoa com poder no país” teria orientado uma adolescente a deixar os estudos e viver exclusivamente de programas de assistência do governo.

“‘Você tem benefícios? Que é melhor você ter filhos que estudar!’. Eu não vou dizer o nome do benefício, mas eu vi, ninguém me contou”, disparou a atriz que deu vida à personagem Dona Jura em O Clone (2001).

A declaração repercutiu rapidamente nas redes sociais e foi interpretada por parte do público como uma crítica direta ao Bolsa Família. A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação no X, Morena Mariah Couto rebateu as especulações e negou que a opinião da mãe represente apoio a qualquer ideologia ou liderança política específica. “Minha mãe não é bolsonarista, nunca foi”, afirmou. “Nunca foi militante, é uma pessoa totalmente aberta a diferentes vertentes de pensamento”, acrescentou.

Morena Mariah também antecipou que poderá se manifestar novamente caso outras falas da mãe no BBB 26 sejam interpretadas de forma controversa, sinalizando que pretende defendê-la de possíveis novos questionamentos ao longo do reality.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

