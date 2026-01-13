Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Internautas comentam aparência de Henri Castelli no BBB 26: 'tanto botox'; veja o vídeo!

O ator participou da dinâmica de apresentação na tarde desta terça-feira com os outros participantes

Gustavo Vilhena*
fonte

Henri não é do tipo que nega vaidade, ele fez vários procedimentos estéticos. (Divulgação/TV Globo)

A casa do Big Brother Brasil 26 esteve agitada nesta terça (13) com a tradicional roda de apresentações entre os participantes. Durante a apresentação do ator Henri Castelli, uma das mais longas até o momento, um internauta reparou nas expressões faciais do artista e escreveu no "X" (antigo Twitter):

"Tem tanto botox na testa do Henry Castelli que só as entradas dele conseguem se expressar! Kkkkkkk", comentou. O vídeo com cerca de 10 segundos foca exatamente nas entradas de Henri, que durante a sua fala, evidenciam as marcas de um possível procedimento estético.

VEJA MAIS

image Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto
A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

image BBB 26: Paraense Ricardinho é o primeiro a desistir do Quarto Branco
Agora restam apenas oito participantes dentro da dinâmica que dá vaga a casa mais vigiada do Brasil

image Henri Castelli ganha direito a indenização por agressão sofrida onde paraense foi testemunha
Promotor de Justiça do Estado do Pará foi uma das pessoas que estava no local e presenciou o ocorrido com o ator

Henri não é do tipo que nega vaidade. Ele fez vários procedimentos estéticos, sobretudo na última década. A mais marcante foi a harmonização facial que passou, em 2024. Na ocasião, ele fez preenchimento na têmpora, nariz, bigode chinês, maxilar e na olheira, sem falar na mandíbula, parte do corpo que precisou passar por intervenções após ter fraturado o rosto ao ser agredido, em 2020.

E você, o que achou?

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb26

BBB

Henri Castelli

BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

K-POP

BTS confirma três shows no Brasil em 2026; saiba as datas e locais das apresentações

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”

13.01.26 12h29

EMOCIONANTE

Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira

De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano

13.01.26 12h13

MÚSICA

Nosso Tom lança audiovisual gravado na Brás de Aguiar e transforma a rua em memória musical de Belém

O projeto Pelas Ruas de Belém celebra o encontro entre música, cidade e identidade amazônica

13.01.26 9h19

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

POLÊMICA

Participante do BBB 26 tem bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

DEIXOU A BOLA CAIR

BBB 26: Paraense Ricardinho é o primeiro a desistir do Quarto Branco

Agora restam apenas oito participantes dentro da dinâmica que dá vaga a casa mais vigiada do Brasil

13.01.26 14h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda