Internautas comentam aparência de Henri Castelli no BBB 26: 'tanto botox'; veja o vídeo!

A casa do Big Brother Brasil 26 esteve agitada nesta terça (13) com a tradicional roda de apresentações entre os participantes. Durante a apresentação do ator Henri Castelli, uma das mais longas até o momento, um internauta reparou nas expressões faciais do artista e escreveu no "X" (antigo Twitter):

"Tem tanto botox na testa do Henry Castelli que só as entradas dele conseguem se expressar! Kkkkkkk", comentou. O vídeo com cerca de 10 segundos foca exatamente nas entradas de Henri, que durante a sua fala, evidenciam as marcas de um possível procedimento estético.

Henri não é do tipo que nega vaidade. Ele fez vários procedimentos estéticos, sobretudo na última década. A mais marcante foi a harmonização facial que passou, em 2024. Na ocasião, ele fez preenchimento na têmpora, nariz, bigode chinês, maxilar e na olheira, sem falar na mandíbula, parte do corpo que precisou passar por intervenções após ter fraturado o rosto ao ser agredido, em 2020.

