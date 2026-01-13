Participante do BBB 26 têm bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

O BBB 26 mal começou e um participante já está envolvido em polêmicas e problemas com a Justiça aqui do lado de fora.

O empresário Brígido Neto, de 34 anos, está entre os participantes do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), que estreou na segunda-feira (12), e disputa o prêmio milionário de R$ 3 milhões. A entrada no reality acontece em meio a um processo judicial envolvendo o colégio de sua propriedade.

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza, empresa de locação de veículos. Para o pagamento da dívida, cerca de R$ 37 mil foram bloqueados diretamente das contas bancárias.

Em junho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) autorizou a realização de uma consulta no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), utilizando o mecanismo conhecido como “teimosinha”. Apesar do nome, o procedimento não tem relação com jogos ou loterias.

A ferramenta permite o bloqueio automático e reiterado de valores em contas bancárias e aplicações financeiras de devedores pelo período de até 30 dias, com o objetivo de garantir o cumprimento de decisões judiciais.

Em outubro, a Justiça determinou o levantamento de valores para efetivar a penhora. A dívida atribuída ao Colégio Brígido Nogueira, situado em Manaus, era de aproximadamente R$ 27,4 mil. Com a incidência de juros ao longo do processo, o montante foi acrescido em mais de R$ 9,5 mil, elevando significativamente o valor final do débito.

O processo teve início em fevereiro de 2023, quando a Localiza recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para cobrar valores em aberto. A ação foi motivada pelo não pagamento de um contrato de confissão de dívida firmado com o empresário Brígido Neto e com a instituição de ensino de sua propriedade.

O débito original, registrado em outubro de 2022, era de cerca de R$ 30 mil, referente à locação de veículos e acessórios, além de multas e danos contratuais. O valor foi parcelado em 20 prestações de R$ 1,5 mil. No contrato, a empresa não detalha as marcas nem os modelos dos carros alugados.

Quem é Brígido Neto?

Brígido Neto é um dos representantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) na região Norte, selecionado ao lado da influenciadora digital Marciele Albuquerque.

Natural de Manaus, ele atua como diretor de uma escola privada fundada por sua família há mais de quatro décadas.O empresário também afirmou integrar o Legendários, grupo cristão voltado exclusivamente para homens.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)