Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Participante do BBB 26 têm bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

Gabrielle Borges
fonte

Brígido Neto é um dos representantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) na região Norte (Reprodução/Redes Sociais)

O BBB 26 mal começou e um participante já está envolvido em polêmicas e problemas com a Justiça aqui do lado de fora.

O empresário Brígido Neto, de 34 anos, está entre os participantes do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), que estreou na segunda-feira (12), e disputa o prêmio milionário de R$ 3 milhões. A entrada no reality acontece em meio a um processo judicial envolvendo o colégio de sua propriedade.

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza, empresa de locação de veículos. Para o pagamento da dívida, cerca de R$ 37 mil foram bloqueados diretamente das contas bancárias.

Em junho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) autorizou a realização de uma consulta no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), utilizando o mecanismo conhecido como “teimosinha”. Apesar do nome, o procedimento não tem relação com jogos ou loterias.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'BBB 26': quem são os ex-BBBs que retornam ao programa como veteranos?]]

image Amigos revelam características de Marciele Albuquerque, representante do Pará no BBB 26
José Kaeté e Dina Carmona detalham os últimos dias da sister antes do confinamento, a estratégia para despistar fãs e como a trajetória de superação em Manaus moldou a protagonista


image 'BBB 26': dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa
O paraense Ricardinho é um dos confinados na busca por vaga na casa mais vigiada do Brasil


 

A ferramenta permite o bloqueio automático e reiterado de valores em contas bancárias e aplicações financeiras de devedores pelo período de até 30 dias, com o objetivo de garantir o cumprimento de decisões judiciais.

Em outubro, a Justiça determinou o levantamento de valores para efetivar a penhora. A dívida atribuída ao Colégio Brígido Nogueira, situado em Manaus, era de aproximadamente R$ 27,4 mil. Com a incidência de juros ao longo do processo, o montante foi acrescido em mais de R$ 9,5 mil, elevando significativamente o valor final do débito.

O processo teve início em fevereiro de 2023, quando a Localiza recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para cobrar valores em aberto. A ação foi motivada pelo não pagamento de um contrato de confissão de dívida firmado com o empresário Brígido Neto e com a instituição de ensino de sua propriedade.

O débito original, registrado em outubro de 2022, era de cerca de R$ 30 mil, referente à locação de veículos e acessórios, além de multas e danos contratuais. O valor foi parcelado em 20 prestações de R$ 1,5 mil. No contrato, a empresa não detalha as marcas nem os modelos dos carros alugados.

Quem é Brígido Neto?

Brígido Neto é um dos representantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 (BBB 26) na região Norte, selecionado ao lado da influenciadora digital Marciele Albuquerque.

Natural de Manaus, ele atua como diretor de uma escola privada fundada por sua família há mais de quatro décadas.O empresário também afirmou integrar o Legendários, grupo cristão voltado exclusivamente para homens.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

bbb 26

TV Globo

BBB
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Nosso Tom lança audiovisual gravado na Braz de Aguiar e transforma a rua em memória musical de Belém

O projeto Pelas Ruas de Belém celebra o encontro entre música, cidade e identidade amazônica

13.01.26 9h19

POLÊMICA

Participante do BBB 26 têm bens penhorados pela Justiça após calote; saiba quanto

A Justiça determinou o penhoramento de bens da instituição após inadimplência com a Localiza

13.01.26 9h04

IRRITAÇÃO

Ricardinho Freestyle irrita participantes no Quarto Branco durante a madrugada

Paraense assume estratégia de irritar os candidatos

13.01.26 8h58

TORCIDA

Amigos revelam características de Marciele Albuquerque, representante do Pará no BBB 26

José Kaeté e Dina Carmona detalham os últimos dias da sister antes do confinamento, a estratégia para despistar fãs e como a trajetória de superação em Manaus moldou a protagonista

13.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

BBB 26

BBB 26: confira todos os veteranos que voltaram ao reality

Famosos, anônimos e ex-BBBs formam o elenco da nova edição

12.01.26 23h56

em família

Andressa Urach, irmã e ator gravam conteúdo adulto: 'É guloso, tem duas Urachs'; assista

Primeiro vídeo de Andressa Urach com a participação da irmã é publicado

24.09.25 17h25

IRRITAÇÃO

Ricardinho Freestyle irrita participantes no Quarto Branco durante a madrugada

Paraense assume estratégia de irritar os candidatos

13.01.26 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda