Fazer xixi sentado faz bem? Entenda o hábito de Juliano Floss no BBB 26

Influenciador comentou mudança de costume no reality, e especialistas explicam quando a posição pode favorecer a saúde urinária

Hannah Franco
fonte

Fazer xixi sentado faz bem? Veja o que diz a ciência sobre hábito citado por Juliano Floss no BBB 26 (Reprodução/TV Globo e Canva)

A discussão sobre fazer xixi sentado ganhou força nas redes sociais após o tema vir à tona no BBB 26. Durante uma conversa no confinamento, o influenciador digital Juliano Floss, de 21 anos, revelou que adotou o hábito dentro de casa há cerca de um ano, depois de assistir a um vídeo no TikTok que associava a posição a um maior relaxamento do corpo durante a micção.

Ao explicar a mudança de costume, Juliano afirmou que só urina sentado em casa. “Tem um ano que eu estou mijando sentado, mas não em lugar público. Só em casa… Alguém me falou que tem um câncer, acho que de próstata, que o homem desenvolve porque a gente força um músculo toda vez que a gente vai fazer xixi de pé. Quando a gente está sentado, é mais relaxante. Depois, me falaram que tem um problema que desenvolve”, disse o influenciador.

Ainda durante o papo, ele comentou que ouviu relatos ligando o hábito de urinar em pé a possíveis problemas de saúde, como doenças relacionadas à próstata. A fala gerou debate nas redes sociais e levantou uma dúvida comum entre os homens: afinal, fazer xixi sentado faz bem mesmo?

Fazer xixi sentado faz bem mesmo?

Do ponto de vista médico, urinar sentado não é prejudicial e pode ser benéfico em determinados casos. Pesquisas indicam que a posição pode favorecer o esvaziamento da bexiga, reduzindo a quantidade de urina residual — aquela que permanece no órgão após a micção.

Menos urina residual está associada a menor risco de infecções urinárias, menor chance de formação de cálculos na bexiga e redução da sensação de bexiga sempre cheia.

A posição ao urinar interfere na saúde?

A posição adotada ao urinar pode influenciar o fluxo urinário e o conforto durante o processo. Estudos mostram que, em homens jovens e saudáveis, não há diferença significativa entre urinar em pé ou sentado.

Já em homens com sintomas urinários, especialmente relacionados ao aumento da próstata, a posição sentada tende a apresentar resultados mais favoráveis, com fluxo mais eficiente e menor esforço abdominal.

O que dizem os estudos científicos sobre o tema?

A principal evidência científica vem de uma revisão sistemática e meta-análise publicada na revista PLOS One, que analisou 11 estudos comparando homens que urinavam em pé e sentados. Foram avaliados o fluxo urinário máximo, o tempo de micção e o volume de urina residual.

Os resultados apontaram que:

  • em homens sem problemas urinários, não houve diferença relevante entre as posições;
  • em homens com alterações urinárias, a posição sentada esteve associada a melhores parâmetros de micção.

Por que o relaxamento do corpo é importante ao urinar?

Urinar não deveria exigir força. O processo normal depende do relaxamento do esfíncter urinário e da contração da bexiga. Quando há esforço excessivo, isso pode indicar resistência à passagem da urina, situação comum em casos de aumento da próstata, estreitamento da uretra ou enfraquecimento do músculo da bexiga.

Urinar sentado tende a facilitar o relaxamento do assoalho pélvico, reduzindo essa resistência e tornando a micção mais confortável.

Fazer xixi sentado ajuda na saúde da próstata?

O crescimento benigno da próstata, conhecido como hiperplasia prostática benigna, é comum a partir dos 45 ou 50 anos. Com o aumento da glândula, o jato urinário pode enfraquecer e o esvaziamento da bexiga se tornar incompleto.

Nesses casos, especialistas indicam que urinar sentado pode melhorar parâmetros avaliados em exames como a urofluxometria, favorecendo o esvaziamento da bexiga e reduzindo sintomas urinários.

Urinar sentado é mais higiênico?

Além da saúde urinária, a higiene também entra na discussão. Testes com simulações de jatos urinários mostraram que a micção em pé gera respingos que atingem o vaso sanitário, o chão e superfícies próximas, mesmo quando o homem tenta “mirar melhor”.

Esses respingos se acumulam entre as limpezas e ajudam a explicar o mau cheiro persistente no banheiro. Urinar sentado reduz significativamente essa dispersão de gotículas, contribuindo para um ambiente mais limpo.

Especialistas reforçam que urinar sentado não é uma obrigação, mas uma escolha informada. Para homens jovens e sem sintomas urinários, não há necessidade médica de mudar o hábito. Já para quem apresenta jato fraco, dificuldade para iniciar a micção, sensação de esvaziamento incompleto ou próstata aumentada, a posição sentada pode trazer mais conforto e benefícios à saúde urinária.

juliano floss

saúde

bbb 26

câncer de próstata
