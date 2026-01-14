Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Milena chama Sol Vega de 'bruxa velha', tem crise de choro e é consolada

Estadão Conteúdo

Milena entrou na casa do BBB 26 aos prantos na madrugada desta quarta-feira, 14, logo após deixar a Prova do Líder de resistência. Sentada na sala, a recreadora infantil foi consolada por Juliano Floss, que tentou amenizar a frustração da sister após a eliminação da disputa.

"Sei que você perdeu a prova, mas você está aqui", disse o dançarino. Abalada, Milena desabafou sobre o resultado da competição e direcionou críticas à adversária Sol Vega. "Mas aquela bruxa velha ficou lá. Ela ganhou de mim", afirmou. Juliano tentou tranquilizá-la, lembrando que a disputa estava apenas no início.

Ainda chorando, Milena relatou o desgaste físico e emocional causado pela prova. Segundo ela, o esforço contínuo comprometeu sono, fome e até ações básicas durante a dinâmica. A sister também atribuiu a própria eliminação a uma decisão tomada durante a competição, ao dizer que "pulou" em um momento decisivo.

Milena ainda repreendeu Juliano Floss por ter auxiliado Sol Vega durante a prova de resistência. Para a recreadora, o gesto favoreceu uma concorrente direta. Juliano reconheceu a falha e pediu desculpas, afirmando que "vacilou".

Discussão durante a prova

A primeira hora da Prova do Líder, realizada na terça-feira, 13, já havia sido marcada por um embate entre Milena e Sol Vega. As duas, posicionadas lado a lado, discutiram em tom elevado e trocaram xingamentos enquanto a dinâmica acontecia.

A confusão teve início após Milena retomar um episódio do Queridômetro. Ela recebeu de Sol o emoji de planta, que foi justificado pela ex-BBB como um símbolo positivo, indicando que a colega "iria florescer".

Milena questionou a explicação e ironizou o argumento, o que intensificou o confronto. Durante a troca, Milena chamou Sol de "bruxa", enquanto Sol acusou a rival de querer chamar atenção.

Sol comenta o embate

Após deixar a prova, Sol Vega comentou o episódio na manhã desta quarta-feira, 14. Em conversa com Juliano Floss e Paulo Augusto, na área externa da casa, a participante avaliou a postura de Milena e afirmou que a sister teria subestimado sua reação.

Segundo Sol, a discussão escalou porque a colega acreditava que ela não responderia às provocações. A veterana afirmou que costuma manter a calma, mas reconheceu que perdeu o controle diante da situação. "Perco a cabeça mesmo, perco a linha", declarou ao relembrar o momento.

O confronto entre as duas participantes se tornou um dos primeiros conflitos da temporada e repercutiu entre os demais confinados durante a prova.

