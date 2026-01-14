Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave
Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica
Ao completar mais de 10 horas de prova no BBB 26, Henri Castelli desmaia durante a dinâmica e se debate na piscina de bolinha na manhã desta quarta-feira (14). Os brothers e sisters se desesperam e começam a a chorar vendo a situação na Prova do Líder.
Rapidamente, oatendimento surge e faz primeiros socorros com o auxílio dos dummies.
Alberto Cowboy chegou a se desloca da plataforma até próximo ao ator para abaná-lo. Os outros seis participantes da dinâmica - Sarah Andrade, Edílson Capetinha, Babu, Breno, Jonas Sulzbach e Marciele - se sensibilizaram com a situação, eles choravam e fizeam orações para a melhora do artista.
A prova foi pausada por alguns minutos, e a voz tranquilizou os participantes: "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem."
