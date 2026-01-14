O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da 2ª noite
Entre os dias 13 e 14 de janeiro, os participantes tiveram a primeira Prova do Líder com resistência
O Big Brother Brasil 26 começou e a segunda noite, entre os dias 13 e 14 de janeiro, foi agitada na Casa. Os participantes tiveram a primeira Prova do Líder e foi com resistência. Confira abaixo o resumo com os principais acontecimentos.
Resumo BBB - Madrugada 2
Brígido escolhe Ana Paula como primeira eliminada da Prova do Líder
A primeira prova do Big Brother Brasil 26 foi de resistência e para definir o Líder da Casa. Na rodada inicial, que foi eliminatória, Brígido venceu e, por isso, poderia escolher alguém para tirar. O alvo do brother foi Ana Paula.
Milena e Sol discutem durante Prova do Líder
Em meio à disputa, rolou briga entre Milena e Sol. Durante a tarde, com a inauguração do Queridometro, Milena recebeu emojis de cobra e planta. A sister passou o dia limpando o ambiente e, quando viu as reações, disse que preferia não saber, já que seria mais divertido deduzir quem deu cada emoji.
Apesar disso, Sol chegou para Milena e falou que deu uma planta porque quer vê-la florescer na casa. A sister, que sabe como é o funcionamento do BBB, não caiu na conversa. Enquanto resistiam pela liderança, algumas alfinetadas rolaram e, logo mais, a briga começou.
Entre a discussão, Milena pediu desculpas a Babu, Ana Paula e Sarah por falar de veteranos, afirmando que assistiu e gostou das edições em que eles participaram. Entretanto, sobre Sol, Milena disse que não conhece e nem quer saber da história dela.
Pai Nosso no Quarto Branco
Os participantes do Quarto Branco já passaram por alguns problemas peculiares — de barulhos estranhos a fezes no banheiro. Durante a madrugada, eles decidiram rezar um Pai Nosso.
Brígido, que venceu a primeira rodada eliminatória da Prova do Líder, escorrega e sai
Na prova, Brígido, que venceu a primeira rodada, escorregou e foi eliminado.
Jordana tem Juliano como alvo na Prova do Líder
Juliana ganhou uma das rodadas eliminatórias da disputa pela liderança e escolheu tirar Juliano.
Pedro se confunde e perde a chance de ser líder
Durante a prova, um aviso apareceu na tela e Milena leu em voz alta. Pedro, que se confundiu, queimou a largada. O brother acabou eliminado da disputa.
Juliano tem Jordana como alvo após eliminação
De volta à Casa, após ser tirado da Prova do Líder por Jordana, Juliano Floss disse que a sister é o seu alvo agora. O brother falou que vai perserguir Jordana durante o programa.
Pedro lamenta erro
Com a queima de largada na primeira Prova do Líder, Pedro foi eliminado e chorou pelo erro. Enquanto se lamentava, o brother disse que essa era a chance da vida dele.
Treta entre Milena e Sol continua
Mesmo com a discussão encerrada, o clima nada amigável entre Milena e Sol continuou. Sol reclamou da postura de Milena durante a Prova do Líder.
Pedro comenta sobre fofoca passada errada
Em conversa com Brígido, Pedro falou sobre uma fofoca envolvendo Ana Paula. Depois de repassar informações erradas, ele disse que não fez por mal.
Brígido e Juliano comentam sobre treta entre Milena e Sol
Na cozinha, Brígido e Juliano conversaram sobre a briga entre Milena e Sol. Para Juliano, a justificativa de Sol sobre o emoji dado a Milena foi esquisita, mas que Milena também provocou uma discussão durante a tarde. Brígido relembrou que Sol foi barraqueira na edição do BBB 4.
Climinha entre Maxiane e Jonas
Ainda na Prova do Líder, Maxiane e Jonas tiveram um clima rápido de romance. A sister falou que ele deveria receber o emoji de cobra no Queridometro e Jonas, prontamente, a chamou para “mostrar a cobra”. Maxiane riu e disse que era uma “delícia”.
Solange desiste da prova por saúde
Solange desistiu de disputar a liderança em prol da saúde. A sister comentou que tem problemas no rim e, por estar muitas horas sem água, sairia da prova.
Jordana justifica eliminação de Juliano
Na Prova do Líder, Jordana afirmou que escolheu Juliano para eliminar por não ter trocas com ele.
Gabriela pensa em desistir do Quarto Branco
No Quarto Branco, sons têm perturbado a vida dos confinados. Gabriela falou que não aguenta mais e ameaçou apertar o botão de desistência.
Juliano suspeita de possível favoritismo para Milena
Na Casa, Juliano comentou que sente uma leve perseguição acontecendo com Milena. Para o brother, isso pode dar favoritismo a ela.
Samira sai da Prova do Líder
Mais uma sister foi eliminada da Prova do Líder. Dessa vez, Samira foi quem saiu.
Conversa no jardim
Os eliminados da Prova do Líder se reuniram no jardim para conversar. Juliano comentou, novamente, sobre a briga entre Milena e Sol e disse que entende Milena. Brígido aconselhou Samira a ter falas benéficas para os participantes do BBB, o público ou a narrativa dela.
Ana Paula segue em busca de quem votar
No quarto, Paulo Augusto disse que foi tirado da Prova do Líder. Ana Paula, a primeira eliminada, comentou que agora ele já sabe em quem votar.
Milena é eliminada e chora
Milena foi eliminada da Prova do Líder e se lamentou, com apoio de Juliano. Chorando, a sister disse que não deveria ter ajudado Sol. Milena, revoltada com a própria atitude, falou que tinha tudo para ganhar e deveria ter aguentado Sol. Ela também chamou a rival de “bruxa velha”.
