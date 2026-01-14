Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da 2ª noite

Entre os dias 13 e 14 de janeiro, os participantes tiveram a primeira Prova do Líder com resistência

Lívia Ximenes
fonte

A segunda noite foi agitada no BBB 26 (Divulgação)

O Big Brother Brasil 26 começou e a segunda noite, entre os dias 13 e 14 de janeiro, foi agitada na Casa. Os participantes tiveram a primeira Prova do Líder e foi com resistência. Confira abaixo o resumo com os principais acontecimentos.

VEJA MAIS

image BBB 26: Solange Couto se machuca na Prova do Líder é dinâmica é interrompida
A atriz afirmou ter machucado a perna durante a prova e, diversas vezes, pediu um curativo

image Primeira Prova do Líder de resistência do BBB 26 ainda tem oito participantes na disputa
Dinâmica já dura mais de 10 horas

image Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa
Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

Resumo BBB - Madrugada 2

Brígido escolhe Ana Paula como primeira eliminada da Prova do Líder

A primeira prova do Big Brother Brasil 26 foi de resistência e para definir o Líder da Casa. Na rodada inicial, que foi eliminatória, Brígido venceu e, por isso, poderia escolher alguém para tirar. O alvo do brother foi Ana Paula.

Milena e Sol discutem durante Prova do Líder

Em meio à disputa, rolou briga entre Milena e Sol. Durante a tarde, com a inauguração do Queridometro, Milena recebeu emojis de cobra e planta. A sister passou o dia limpando o ambiente e, quando viu as reações, disse que preferia não saber, já que seria mais divertido deduzir quem deu cada emoji.

Apesar disso, Sol chegou para Milena e falou que deu uma planta porque quer vê-la florescer na casa. A sister, que sabe como é o funcionamento do BBB, não caiu na conversa. Enquanto resistiam pela liderança, algumas alfinetadas rolaram e, logo mais, a briga começou.

Entre a discussão, Milena pediu desculpas a Babu, Ana Paula e Sarah por falar de veteranos, afirmando que assistiu e gostou das edições em que eles participaram. Entretanto, sobre Sol, Milena disse que não conhece e nem quer saber da história dela.

Pai Nosso no Quarto Branco

Os participantes do Quarto Branco já passaram por alguns problemas peculiares — de barulhos estranhos a fezes no banheiro. Durante a madrugada, eles decidiram rezar um Pai Nosso.

Brígido, que venceu a primeira rodada eliminatória da Prova do Líder, escorrega e sai

Na prova, Brígido, que venceu a primeira rodada, escorregou e foi eliminado.

Jordana tem Juliano como alvo na Prova do Líder

Juliana ganhou uma das rodadas eliminatórias da disputa pela liderança e escolheu tirar Juliano.

Pedro se confunde e perde a chance de ser líder

Durante a prova, um aviso apareceu na tela e Milena leu em voz alta. Pedro, que se confundiu, queimou a largada. O brother acabou eliminado da disputa.

Juliano tem Jordana como alvo após eliminação

De volta à Casa, após ser tirado da Prova do Líder por Jordana, Juliano Floss disse que a sister é o seu alvo agora. O brother falou que vai perserguir Jordana durante o programa.

Pedro lamenta erro

Com a queima de largada na primeira Prova do Líder, Pedro foi eliminado e chorou pelo erro. Enquanto se lamentava, o brother disse que essa era a chance da vida dele.

Treta entre Milena e Sol continua

Mesmo com a discussão encerrada, o clima nada amigável entre Milena e Sol continuou. Sol reclamou da postura de Milena durante a Prova do Líder.

Pedro comenta sobre fofoca passada errada

Em conversa com Brígido, Pedro falou sobre uma fofoca envolvendo Ana Paula. Depois de repassar informações erradas, ele disse que não fez por mal.

Brígido e Juliano comentam sobre treta entre Milena e Sol

Na cozinha, Brígido e Juliano conversaram sobre a briga entre Milena e Sol. Para Juliano, a justificativa de Sol sobre o emoji dado a Milena foi esquisita, mas que Milena também provocou uma discussão durante a tarde. Brígido relembrou que Sol foi barraqueira na edição do BBB 4.

Climinha entre Maxiane e Jonas

Ainda na Prova do Líder, Maxiane e Jonas tiveram um clima rápido de romance. A sister falou que ele deveria receber o emoji de cobra no Queridometro e Jonas, prontamente, a chamou para “mostrar a cobra”. Maxiane riu e disse que era uma “delícia”.

Solange desiste da prova por saúde

Solange desistiu de disputar a liderança em prol da saúde. A sister comentou que tem problemas no rim e, por estar muitas horas sem água, sairia da prova.

Jordana justifica eliminação de Juliano

Na Prova do Líder, Jordana afirmou que escolheu Juliano para eliminar por não ter trocas com ele.

Gabriela pensa em desistir do Quarto Branco

No Quarto Branco, sons têm perturbado a vida dos confinados. Gabriela falou que não aguenta mais e ameaçou apertar o botão de desistência.

Juliano suspeita de possível favoritismo para Milena

Na Casa, Juliano comentou que sente uma leve perseguição acontecendo com Milena. Para o brother, isso pode dar favoritismo a ela.

Samira sai da Prova do Líder

Mais uma sister foi eliminada da Prova do Líder. Dessa vez, Samira foi quem saiu.

Conversa no jardim

Os eliminados da Prova do Líder se reuniram no jardim para conversar. Juliano comentou, novamente, sobre a briga entre Milena e Sol e disse que entende Milena. Brígido aconselhou Samira a ter falas benéficas para os participantes do BBB, o público ou a narrativa dela.

Ana Paula segue em busca de quem votar

No quarto, Paulo Augusto disse que foi tirado da Prova do Líder. Ana Paula, a primeira eliminada, comentou que agora ele já sabe em quem votar.

Milena é eliminada e chora

Milena foi eliminada da Prova do Líder e se lamentou, com apoio de Juliano. Chorando, a sister disse que não deveria ter ajudado Sol. Milena, revoltada com a própria atitude, falou que tinha tudo para ganhar e deveria ter aguentado Sol. Ela também chamou a rival de “bruxa velha”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

Big Brother Brasil

Big Brother Brasil 26

Resumo da madrugada BBB 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

14.01.26 8h50

CINEMA

Igor Pedroso, do ‘O Diário de Pilar na Amazônia’, fala sobre importância do folclore no audiovisual

Ator manauara dá vida ao Curupira, guardião da floresta, que tem papel fundamental na trama

14.01.26 8h00

K-POP

BTS confirma três shows no Brasil em 2026; saiba as datas e locais das apresentações

Esta será a primeira turnê do BTS pelo mundo desde 2019, quando o grupo percorreu diversas cidades com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”

13.01.26 12h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda