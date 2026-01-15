Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Henri Castelli se pronuncia após ter convulsões e deixar o BBB 26

O ator recebeu atendimento médico durante o dia, mas a saída foi decidida após orientações de profissionais da saúde

O Liberal
fonte

Henri Castelli deixa o BBB 26 por recomendação médica (Reprodução / Globoplay)

Henri Castelli deixou o BBB 26, nesta quarta-feira (15), após não se sentir bem durante a Prova do Líder. Ele teve duas crises convulsivas, uma durante a Prova do Líder e outras horas depois ao retornar para a casa após atendimento médico.

O brother precisou deixar a competição por orientação médica. Em uma publicação no perfil do realtiy, o ator comentou: "Gratidão por todo o carinho", escreveu ele.

VEJA MAIS

image Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas
Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

image BBB 26: Henri Castelli retorna à casa e convulsiona de novo
Após o episódio, a produção do programa mandou os participantes ficarem na área interna da casa

image Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave
Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

O apresentador Tadeu Schmidt foi quem deu a notícia durante o prohgrama ao vivo:. "Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Ele foi atendido ali mesmo, no Provódromo, pela equipe médica. De lá, foi levado para o hospital."

"O Henri passou por todos os exames indicados numa situação como essa. Nenhum exame apontou qualquer problema. E ele voltou ao programa. Só que, logo na chegada de volta à casa, o Henri teve uma nova crise convulsiva. Ele foi levado pela segunda vez ao hospital. E, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação", adicionou.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico

Com 50 anos de carreira, a artista unindo memórias da infância em Belém, luta política e fé, em espetáculo que tem neta no elenco

15.01.26 10h40

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa quase 60 horas de confinamento

Os participantes seguem apenas tomando água e comendo biscoito de água e sal, em determinado momento, eles receberam água de coco e lenço umedecido.

15.01.26 9h58

SAÚDE

BBB 26: Henri Castelli foi para hospital após passar mal durante a Prova do Líder

Ainda não se tem o diagnóstico certo do ator. Globo confirmou que Castelli foi encaminhado para realização de exames

14.01.26 13h02

VARIEDADES

Carnaval é feriado? Descubra quem tem direito à folga no período e as regras

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro

14.01.26 11h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

SUPERAÇÃO

Após 26 horas, prova de resistência chega ao fim e BBB 26 tem seu primeiro líder; saiba quem é!

O vencedor quebrou seu próprio recorde de resistência

15.01.26 7h39

recomendação médica

Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas

Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

14.01.26 23h59

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

CULTURA

Fafá de Belém entra com representação criminal contra difamação

Artista tomou medidas nesta quarta (14), argumentando ter sido alvo de conteúdos caluniosos que atingem, inclusive, familiares dela

14.01.26 18h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda