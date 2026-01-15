Henri Castelli se pronuncia após ter convulsões e deixar o BBB 26

Henri Castelli deixou o BBB 26, nesta quarta-feira (15), após não se sentir bem durante a Prova do Líder. Ele teve duas crises convulsivas, uma durante a Prova do Líder e outras horas depois ao retornar para a casa após atendimento médico.

O brother precisou deixar a competição por orientação médica. Em uma publicação no perfil do realtiy, o ator comentou: "Gratidão por todo o carinho", escreveu ele.

VEJA MAIS

O apresentador Tadeu Schmidt foi quem deu a notícia durante o prohgrama ao vivo:. "Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Ele foi atendido ali mesmo, no Provódromo, pela equipe médica. De lá, foi levado para o hospital."

"O Henri passou por todos os exames indicados numa situação como essa. Nenhum exame apontou qualquer problema. E ele voltou ao programa. Só que, logo na chegada de volta à casa, o Henri teve uma nova crise convulsiva. Ele foi levado pela segunda vez ao hospital. E, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação", adicionou.