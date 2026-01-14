BBB 26: Henri Castelli retorna à casa e convulsiona de novo
Após o episódio, a produção do programa mandou os participantes ficarem na área interna da casa
O ator Henri Castelli voltou a passar mal no início da tarde desta quarta-feira (14) na área externa da casa do Big Brother Brasil 26. O artista estava na beira da piscina conversando com outros brothers sobre a primeira vez em que passou mal durante a prova do líder e convulsionou. Durante a conversa, Henri passou mal novamente e a câmera mudou para outro ambiente da casa. A produção mandou todos os participantes entrarem na casa.
VEJA MAIS
A convulsão é uma manifestação clínica causada por uma atividade elétrica anormal no cérebro. Ela pode ocorrer de forma súbita e, na maioria dos casos, provoca alterações motoras e da consciência. O episódio chamou a atenção do público e dos participantes do programa, reacendendo o alerta sobre um problema de saúde que pode ocorrer inesperadamente e levanta dúvidas comuns: o que é convulsão, quais são as causas e como agir em uma crise?
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA