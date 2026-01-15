'Todos do Quarto Branco na Casa': internautas pedem mudança na dinâmica do BBB 26

O Big Brother Brasil 26 está com uma dinâmica diferente das edições anteriores. Nesse ano, os participantes eliminados da Casa de Vidro, que não foram escolhidos pelo público para entrar no programa, foram direto para uma prova de resistência: o Quarto Branco. Confinador no cômodo há mais de 50 horas, eles seguem firmes — exceto Ricardinho Freestyle, que apertou o botão de desistência.

O local, com situações desconfortáveis, é feito para os participantes abrirem mão do prêmio e deixar apenas dois deles. Esses que resistirem até o fim entrarão na Casa. Porém, no X, usuários solicitam mudança no esquema.

A frase “Todos do Quarto Branco na Casa” está entre os assuntos mais comentados da rede social. Nos perfis oficiais da TV Globo e do BBB, há uma enxurrada de comentários com o pedido. O motivo é apego aos membros do cômodo, que estão promovendo entretenimento com atitudes e conversas diversas. Confira abaixo.

