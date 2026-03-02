Sambista Adriana Araújo morre aos 49 anos em Belo Horizonte

A cantora e sambista Adriana Araújo morreu nesta segunda-feira (2 de março), aos 49 anos, em Belo Horizonte (MG), após ficar internada em coma desde o último sábado (28 de fevereiro) devido a um aneurisma cerebral. A informação foi confirmada nas redes sociais da artista.

Em uma publicação emocionante, a confirmação do falecimento destacou o legado da artista. "Hoje nos despedimos da nossa amada Adriana Araújo. Adriana foi muito mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor. O samba sentirá profundamente sua ausência, mas não apenas ele. Sentirão falta todos que um dia receberam seu carinho, sua escuta atenta e seu caloroso abraço", dizia o texto.

Internação e causa da morte

O estado de saúde da cantora era considerado grave e irreversível. Adriana Araújo passou mal em casa e desmaiou, sendo levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Odilon Behrens, onde permaneceu internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos, mas não resistiu às complicações.

Trajetória musical da artista

Adriana Araújo construiu sua carreira com forte ligação à comunidade Pedreira Prado Lopes, uma das mais antigas favelas de Belo Horizonte.

Ela integrou o grupo Simplicidade Samba. Em 2020, iniciou sua carreira solo e, em 2021, lançou o álbum intitulado Minha Verdade. No ano passado, gravou o projeto 3 Jorges, que presta homenagem a Jorge Aragão, Jorge Ben Jor e Seu Jorge.

A cantora Adriana Araújo deixa seu filho, Daniel, e o marido, Evaldo Araújo.