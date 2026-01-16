BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

O BBB 26 estreou na segunda-feira (12) e embora ainda não tenha uma semana no ar, a 26ª edição já está rendendo diversos assuntos do lado de dentro e de fora da casa mais vigiada do Brasil. Entre os participantes está Pedro, de 22 anos, vendedor ambulante e natural de Curitiba.

Em uma conversa que teve com outros brothers, ele afirmou que já havia traído a atual companheira (que está grávida do primeiro filho do casal), mas que ela aceitou a situação para manter a família.

Do lado de fora, Ysa, uma ex-namorada de Pedro, recorreu às redes sociais para tornar público um extenso desabafo sobre o relacionamento que manteve com o brother por aproximadamente dois anos. Em uma sequência de vídeos, ela relatou que teria vivido uma relação conturbada, marcada por supostas traições recorrentes, ameaças, agressões físicas e episódios de humilhação do curitibano.

De acordo com Ysa, ela era menor de idade quando conheceu Pedro, que já era mais velho. Ela relatou que, no início, ele se mostrava trabalhador e atencioso, mas que o comportamento mudou com o tempo. A ex-namorada afirma ter descoberto traições recorrentes na cidade onde moravam, incluindo episódios em que Pedro teria usado o carro do pai dela para sair com outras mulheres, o que teria gerado constrangimento público.

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem e manipulável naquele período. Ela também acusa Pedro de humilhar amigos e funcionários depois de começar a ganhar dinheiro, adotando uma postura cada vez mais agressiva e arrogante.

A ex-namorada ainda contesta falas do participante no BBB 26, afirmando que histórias sobre dificuldades financeiras e trabalho precoce teriam sido exageradas, já que parte das oportunidades teria vindo da família dela.

Ysa afirmou que decidiu se manifestar agora por considerar injusto que Pedro “passe uma imagem de anjo para o Brasil inteiro”. Até o momento, a equipe do participante não se pronunciou sobre as acusações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)