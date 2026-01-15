Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
VÍDEO: Hugo Gloss é acusado de xenofobia após comentário sobre paraense no BBB 26

Comentários do influenciador sobre a entrada da paraense repercutiram nas redes; Hugo Gloss negou intenção xenofóbica e disse que foi mal interpretado

Hannah Franco
Hugo Gloss é acusado de xenofobia após comentário sobre paraense no BBB 26 (Reprodução/Instagram e Globo/Fábio Rocha)

O influenciador e jornalista Hugo Gloss passou a ser acusado de xenofobia nas redes sociais após comentários feitos sobre a participação da paraense Marciele Albuquerque no Big Brother Brasil 26, que estreou nesta semana. As declarações ocorreram em um vídeo publicado no Instagram, no qual ele reagia à entrada dos participantes do reality show.

Durante a reação à entrada de Marciele, que é cunhã-poranga do Boi Caprichoso, Hugo Gloss fez comentários que foram interpretados por parte do público como preconceituosos. Ao comparar a participante com Isabelle Nogueira, cunhã-poranga do Garantido e ex-BBB 24, ele afirmou: “Já não teve a cunhã? Parece que só tem essa pessoa no Norte”. Em outro momento, questionou a escolha da produção e citou a cantora Viviane Batidão como alternativa.

“Gente, a Isabelle Nogueira voltou! Só que agora ela é Caprichoso. Mas por que sempre botam as pessoas parecidas, né? Por que não botou a Viviane Batidão?”, disse o influenciador no vídeo.

As falas repercutiram negativamente, especialmente entre internautas do Norte do país, que apontaram reforço de estereótipos regionais e acusaram Hugo Gloss de xenofobia. As críticas se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

Diante das críticas, Hugo Gloss respondeu a um comentário na rede social X (antigo Twitter) e negou que tenha tido intenção xenofóbica. Segundo ele, o raciocínio foi mal interpretado.

“Que loucura é essa? Acho que você não entendeu o meu raciocínio. Quando falo “parece que só tem essa pessoa no Norte” estou me referindo justamente ao fato de ser uma região gigantesca, no entanto o programa coloca sempre uma menina parecida que reforça esteriotipos. Como se só houvesse esse perfil na região. Ou você não acha que as 3 se parecem?”, escreveu.

Natural de Juruti, no oeste do Pará, Marciele tem 32 anos, é dançarina e influenciadora digital. Ela mora há 16 anos em Manaus (AM) e ganhou projeção nacional por ocupar o posto de cunhã-poranga do Boi Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. Antes de entrar oficialmente no programa, a paraense participou da Casa de Vidro do Norte, dinâmica que garantiu sua vaga no reality.

