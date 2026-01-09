Conheça Marciele Albuquerque, paraense cunhã-poranga que está na Casa de Vidro no BBB 26

Entre os nomes que chamam atenção na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 está a paraense Marciele Albuquerque. Aos 30 anos, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso representa o Norte do país na disputa por uma vaga no reality e leva para o programa uma trajetória marcada pela cultura amazônica e pelo ativismo indígena.

Marciele é indígena do povo Munduruku, nasceu em Juruti, no oeste do Pará, e mora em Manaus há 13 anos. Reconhecida no Festival de Parintins, ela ganhou projeção nacional como representante do Boi Caprichoso, o Boi Azul, participando de apresentações culturais dentro e fora da região Norte.

Em 2024, a paraense se apresentou no São João da Thay, no Maranhão, ao lado de Isabelle, ex-participante do BBB 24. Foi a primeira vez que os bois-bumbás de Parintins integraram o evento idealizado pela influenciadora Thaynara OG. Compartilhar a cultura nortista é uma das marcas de Marciele, que também utiliza as redes sociais para mostrar sua conexão com a natureza, os hábitos locais e a realidade amazônica. No Instagram, ela reúne mais de 750 mil seguidores.

Atuação além da arena cultural

Solteira e sem filhos, Marciele é formada em Administração e também se destaca pelo ativismo. Ela participa de ações e debates relacionados à fome, às mudanças climáticas e ao futuro da Amazônia, com atuação em eventos realizados no Brasil e no exterior.

Em outubro de 2023, Marciele participou da Conferência da Juventude pelo Clima, promovida pelo Fórum Mundial de Alimento (FAO), em Roma, na Itália. Um mês antes, em setembro, esteve na Semana do Clima organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

A trajetória cultural inclui ainda o Carnaval carioca. Em 2018, Marciele estreou na Marquês de Sapucaí ao desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel, integrando a ala que homenageou os bois de Parintins. Naquele ano, a escola apresentou o enredo “Namastê… a estrela que habita em mim, saúda a que existe em você”.

Entenda o Festival de Parintins

O Festival de Parintins é um espetáculo a céu aberto protagonizado pelos bois-bumbás Caprichoso e Garantido. O evento acontece na ilha Tupinambarana, no município de Parintins, no Amazonas, próximo à divisa com o Pará, sempre no mês de junho.

As apresentações ocorrem no Bumbódromo, arena em formato de cabeça de boi com capacidade para cerca de 35 mil pessoas. Durante três noites, o Boi Caprichoso, representado pela cor azul e uma estrela na testa, e o Boi Garantido, identificado pela cor vermelha e um coração, apresentam seus enredos.

No quarto dia, é anunciado o vencedor, definido a partir da pontuação dos jurados em 21 itens avaliados. Um deles é a cunhã-poranga, item número 9 do regulamento do festival.

A cunhã-poranga, papel exercido por Marciele Albuquerque e também por Isabelle, do BBB 24, é definida como a “moça bonita, guerreira e guardiã, que expressa a força através da beleza”. Na avaliação, o júri observa critérios como beleza, movimentos, simpatia e indumentária.