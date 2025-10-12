Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Boi Garantido presta emocionante homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e ao Círio em Belém

O texto, acompanhado de uma imagem que mistura os tons do vermelho com o brilho da fé, destaca a grandiosidade do Círio

O Liberal
fonte

Boi Garantido (Instagram @boigarantido)

Neste domingo (12), dia de Nossa Senhora Aparecida e também de celebração do Círio de Nazaré, o Boi Garantido, símbolo da cultura popular de Parintins, prestou uma homenagem especial à fé mariana que move milhões de brasileiros. Em uma publicação nas redes sociais, o “Boi do Povão” reverenciou as duas representações da Mãe de Jesus — Aparecida, Padroeira do Brasil, e Nazaré, Rainha da Amazônia — unindo em um mesmo gesto o sagrado e o regional, a fé e a arte, que são marcas profundas da cultura amazônica.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O texto, acompanhado de uma imagem que mistura os tons do vermelho com o brilho da fé, destaca a grandiosidade do Círio, “a maior manifestação popular e religiosa do mundo”, que reúne multidões nas ruas de Belém em um espetáculo de devoção, emoção e identidade amazônica. “Erguemos nossa oração à Mãe de Jesus, pedindo que interceda pelo Brasil, pela Amazônia e pela paz em todo mundo”, diz a mensagem do Garantido, em um tom de fé e esperança.

VEJA MAIS

image Presidente do Boi Garantido celebra o título no Festival de Parintins: 'Resgatou a força que tinha'
Em entrevista exclusiva a O Liberal, Fred Góes compartilhou suas emoções com a conquista e a relação com o presidente do Boi Caprichoso

image Após polêmica, Fafá de Belém se desculpa por não corrigir origem da toada 'Vermelho' ao vivo
Cantora paraense se manifestou após repercussão envolvendo a música do Boi Garantido e pediu desculpas diretamente ao compositor Chico da Silva. A polêmica aconteceu durante o programa do Luciano Huck

O gesto do Boi Garantido reafirma a irmandade que une os povos do Norte e o papel da cultura popular como ponte entre tradição, espiritualidade e identidade amazônica — lembrando que, seja nas ruas de Belém ou nas arenas de Parintins, a fé continua sendo a força que move o coração da Amazônia. 

Já o Boi Caprichoso dedicou sua mensagem exclusivamente à Nossa Senhora Aparecida: "Sob o manto de Nossa Senhora Aparecida, pedimos bênçãos para a Amazônia, para o nosso povo e para o Boi Caprichoso. Que a fé e a união sigam iluminando a Nação Azul e Branca", publicaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

boi garantido

parintins
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda