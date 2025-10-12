Boi Garantido presta emocionante homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e ao Círio em Belém

Neste domingo (12), dia de Nossa Senhora Aparecida e também de celebração do Círio de Nazaré, o Boi Garantido, símbolo da cultura popular de Parintins, prestou uma homenagem especial à fé mariana que move milhões de brasileiros. Em uma publicação nas redes sociais, o “Boi do Povão” reverenciou as duas representações da Mãe de Jesus — Aparecida, Padroeira do Brasil, e Nazaré, Rainha da Amazônia — unindo em um mesmo gesto o sagrado e o regional, a fé e a arte, que são marcas profundas da cultura amazônica.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

O texto, acompanhado de uma imagem que mistura os tons do vermelho com o brilho da fé, destaca a grandiosidade do Círio, “a maior manifestação popular e religiosa do mundo”, que reúne multidões nas ruas de Belém em um espetáculo de devoção, emoção e identidade amazônica. “Erguemos nossa oração à Mãe de Jesus, pedindo que interceda pelo Brasil, pela Amazônia e pela paz em todo mundo”, diz a mensagem do Garantido, em um tom de fé e esperança.

O gesto do Boi Garantido reafirma a irmandade que une os povos do Norte e o papel da cultura popular como ponte entre tradição, espiritualidade e identidade amazônica — lembrando que, seja nas ruas de Belém ou nas arenas de Parintins, a fé continua sendo a força que move o coração da Amazônia.

Já o Boi Caprichoso dedicou sua mensagem exclusivamente à Nossa Senhora Aparecida: "Sob o manto de Nossa Senhora Aparecida, pedimos bênçãos para a Amazônia, para o nosso povo e para o Boi Caprichoso. Que a fé e a união sigam iluminando a Nação Azul e Branca", publicaram.