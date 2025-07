Presidente do Boi Garantido celebra o título no Festival de Parintins: 'Resgatou a força que tinha'

Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o Boi Garantido tornou-se o maior campeão da história do Festival de Parintins ao conquistar o seu 33º título em 2025. A vitória do bumbá vermelho e branco se consolidou com 1.259 pontos na última segunda-feira (30) e encerrou um jejum de seis anos sem títulos no maior evento folclórico do Brasil.

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o presidente do Boi Garantido, Fred Góes, contou que, apesar das recentes mudanças na equipe de artistas, o grupo conseguiu ter um excelente resultado neste ano.

“Estamos em uma transição artística, os nossos artistas de ponta, uns envelheceram e outros morreram na pandemia. Mas o Garantido resgatou a força que tinha durante esses dois últimos anos”, disse o presidente do Garantido.

Ao ser questionado sobre a sua relação pessoal com o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, Fred Góes revelou que, depois que o bumbá vermelho e branco perdeu no ano passado, ambos iriam sair para “tomar uma gelada e um tacacá” a fim de relembrarem as histórias que viveram antes e durante o festival.

Já neste ano, Fred revelou que talvez os dois “não tomem essa gelada” em razão dos últimos acontecimentos que ocorreram durante a apuração dos votos no bumbódromo de Parintins. No momento da contagem dos resultados, o presidente do boi rival se retirou da apuração após não concordar com as notas que estavam sendo anunciadas e chegou até a alegar que a votação havia sido “comprada”.

“Eu sempre separo muito bem isso, a disputa se resume hoje a um embate artístico e nós não somos jurados. Então eu vou me preocupar a tentar pelo menos buscar a fazer o melhor, em termos artísticos, para o boi. E não é apenas eu quem faz o boi sozinho, são vários setores, o boi é muito grande e a minha mão hoje é mais para orientação pela minha experiência”, revelou Fred sobre o que pensa com relação às polêmicas envolvendo as notas dos jurados.

“A gente sempre diz que a derrota é solitária, mas a vitória não, ela é coletiva. Então a gente precisa ter esse entendimento para não entrar em choque no caso de uma derrota. E como é que você faz para evitar esse choque? É você trabalhar para fazer o melhor, estar com a alma tranquila de que você fez o melhor que podia”, finalizou o presidente do bumbá vermelho e branco, Fred Góes.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)