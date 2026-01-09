Quem é Pedro, participante do 'BBB 26'?

O Big Day relevou nesta sexta-feira, 9, os concorrentes da Casa de Vidro do Sul - a última das 5 Casas espalhadas pelo Brasil. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro está Pedro Henrique, vendedor ambulante.

Pedro tem 22 anos e sonha em construir uma família e ser o pai e mãe que não teve. Casado há mais de dois anos com Rayne, ele será pai em março deste ano, quando nasce a pequena Aurora - primeira filha do casal.

Atualmente, Pedro trabalha como ambulante. "Distribuo felicidade em forma de chocolate", disse durante sua primeira chamada na Globo. Com uma história de luta, o concorrente revelou ainda que morou sozinho aos 14 anos em um almoxarifado.

Comprometido com o jogo, Pedro Henrique já chegou a passar mais de 12 horas trancado em carros, simulando provas de resistência clássicas do reality, e não esconde que quer ser lembrado na atração. "Eu vou fazer história", disse.

Sobre o jogo, disse ainda que não gosta das "pombinhas", que ficam levando e trazendo informações. "Isso é o que eu mais odeio, senta e fala logo na cara, sem ficar com esse negócio de leva e traz", contou.

As 5 casas de vidro receberam 2 homens e 2 mulheres e o público poderá escolher 1 homem e 1 mulher em cada casa. São 10 Pipocas. É a primeira vez na história do programa que todo Grupo Pipoca vai ser escolhido pelo público. As votações já iniciaram.

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.