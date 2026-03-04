Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Samira e Ana Paula Renault suspeitam de Paredão Falso após dinâmica com Juliano

Para as duas participantes, o sumiço de Juliano Floss é um indicativo de que a dinâmica da eliminação fictícia pode estar acontecendo

Estadão Conteúdo
fonte

Ana Paula e Samira (D)

O Paredão Falso de Breno, "eliminado" na noite desta terça-feira, 3, durante o programa ao vivo, continua rendendo teorias na casa do Big Brother Brasil 26. Nomes como Samira e Ana Paula Renault já ventilaram a possibilidade de ser um Paredão Falso.

Para as duas participantes, o sumiço de Juliano Floss é um indicativo de que a dinâmica da eliminação fictícia pode estar acontecendo. Além de ir até o Quarto Secreto e poder observar os seus rivais no jogo, Breno também teve a oportunidade de chamar um colega de confinamento para compartilhar os benefícios da dinâmica.

Sem titubear, Breno escolheu o camarote Juliano Floss para se juntar a ele no Quarto Secreto. Na manhã desta quarta-feira, 4, a produção do programa reuniu todos os participantes na sala e anunciou que Juliano havia sido selecionado para um desafio. O brother, então, vestiu roupas amarelas e acompanhou o Dummy até o Quarto Secreto.

Na casa, os participantes passaram a se questionar sobre o que seria tal desafio. Quem chegou mais perto da verdade, no entanto, foi Samira e Ana Paula Renault. Após Juliano se despedir dos colegas, as duas questionaram o motivo dele ter sido escolhido para a dinâmica.

"A pessoa mais próxima do Breno aqui do quarto é o Juliano", afirmou Ana Paula, que disse acreditar se tratar de um Paredão Falso onde o "eliminado" escolhia alguém para acompanhá-lo. Samira, então, afirmou acreditar que ou ela ou Juliano seriam escolhidos na dinâmica.

"Às vezes você nem podia por causa da liderança", acertou mais uma vez a veterana. "Eles nem estão cogitando essa hipótese. Eles acham que o Breno saiu", pontuou Ana Paula. Após a conversa, Samira revelou a teoria para outros participantes, como Babu Santana, Jonas Sulzbach e Solange Couto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

PAREDÃO FALSO

BRENO

ANA PAULA

SAMIRA

DESCONFIANÇA
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

AFETO

Dira Paes celebra momento raro ao lado dos seis irmãos em Belém

A atriz paraense usou as redes sociais para compartilhar o encontro

04.03.26 17h20

CELEBRIDADES

Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A artista paraense foi internada na última sexta-feira (27) com infecção urinária

04.03.26 13h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

BIG BROTHER BRASIL

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

04.03.26 10h01

BBB

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

04.03.26 8h16

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda