BBB 26: esposa de Pedro comenta sobre falas repetidas de traição; veja o pronunciamento

A esposa de Pedro, participante do Big Brother Brasil 26, se pronunciou pela primeira vez sobre as falas repetidas do marido a respeito de uma traição cometida no relacionamento. Rayne Luiza, que está grávida da primeira filha do casal, comentou acerca do assunto e afirmou que a infidelidade foi no início do namoro. A mulher declarou que, diferente do que foi suposto nas redes sociais, não é um combinado para torná-la famosa.

“Parece que a pessoa não vai esquecer isso”, falou Rayne. Em vídeo, a esposa de Pedro comentou que acredita que “ninguém em sã consciência fica falando isso em rede nacional, abrindo para tantas pessoas inúmeras vezes". “A pessoa, pelo jeito, não esqueceu ainda. Era um negócio que já tinha sido superado, já tinha sido resolvido", disse.

Rayne destacou que não sabe se algo está acontecendo com o marido ou se ele não se perdoou. A mulher de Pedro também ressaltou que “ninguém em sã consciência” abriria mão de R$ 6 milhões para tornar a esposa famosa na internet. “Seria algo bem burro da nossa parte”, apontou.