O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Só 4 alimentos? Entenda como funciona o 'Tá com Nada' dos participantes do BBB 26

Após graves infrações dos participantes, a direção do programa decidiu colocar a casa inteira no "Tá com Nada"

Victoria Rodrigues
fonte

Além dos alimentos, os participantes da casa podem temperar a comida com sal e louro. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

O clima no Big Brother Brasil 26 está delicado após a direção do programa colocar todos os participantes da casa na dinâmica do "Tá com Nada" no reality. A decisão da punição coletiva foi devido ao estouro do Vacilômetro, causado por sucessivas infrações graves, principalmente de Ana Paula Renault, que perdeu 500 estalecas por ignorar propositalmente o Raio-X e mais 50 por falar sem microfone, e de Milena que recebeu uma punição gravíssima ao comer um abacaxi do VIP, mesmo estando na Xepa.

Na manhã desta segunda-feira (2), a sirene da casa mais vigiada do Brasil foi acionada e, imediatamente, todos os alimentos e mantimentos da casa foram confiscados pela organização do programa. Agora, os participantes estão sobrevivendo na disputa apenas com itens básicos de sobrevivência, até mesmo a própria líder da semana, a participante Maxiane, que em um período normal poderia estar aproveitando de suas regalias com o poder de seu cordão.

Como funciona a dinâmica do "Tá com Nada"?

A dinâmica do "Tá com Nada" é caracterizada por ser o estágio mais severo de dieta alimentar do BBB, em que todos os benefícios são suspensos, até do líder e dos participantes que estão no vip, sem exceção. O veredito para confiscar os alimentos da casa é feito quando o Vacilômetro, um contador coletivo de infrações do reality, contabiliza um grande número de erros no programa, que vão desde falar sem o microfone de pescoço até não fazer o Raio-X da manhã.

E, para que a punição funcione de maneira coercitiva no BBB 26, a direção faz com que os participantes passem dias sobrevivendo apenas com itens básicos, sem direito a proteínas, como carne e ovos, além de não ter nenhum tipo de laticínios, biscoitos ou bolachas. Com isso, é enviada uma cesta com apenas quatro ingredientes, contendo fontes de carboidratos, ferro e substâncias nutritivas, são eles:

  • Arroz;
  • Feijão;
  • Óleo;
  • Goiabada.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

