Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB 26 de madrugada? Veja o resumo da noite deste domingo (1º)

Madrugada após a formação do Paredão foi marcada por discussões, análises de jogo e novos atritos no reality show

Hannah Franco
fonte

O que aconteceu no BBB 26 ontem? Veja o resumo da noite de domingo (1º) (Reprodução/TV Globo)

A madrugada desta segunda-feira (2) foi marcada por discussões, avaliações de jogo e novos atritos no BBB 26. Após a formação do terceiro Paredão da temporada, a casa ficou em clima de tensão, com conversas atravessadas, confrontos diretos e análises sobre estratégias e alianças.

👉 A seguir, confira os principais acontecimentos da noite na casa mais vigiada do Brasil.

VEJA MAIS

image BBB 26: Jonas e Juliano discutem, e brothers apontam Brigido como eliminado; veja o resumo

image Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26
Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

Formação do terceiro Paredão

A noite de domingo (1º) começou com a definição de mais uma berlinda no BBB 26. Jonas Sulzbach já iniciou a formação emparedado após ser indicado em consenso por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, que atenderam ao Big Fone.

Além dele, Ana Paula Renault foi indicada diretamente pela Líder da semana, Maxiane. Na votação da casa, Leandro Boneco recebeu 10 votos, enquanto Brígido somou oito, sendo os dois mais votados.

Conforme a dinâmica da semana, os dois iriam ao Paredão. No entanto, Leandro foi vetado da Prova Bate e Volta por Breno, que também havia atendido ao Big Fone. A prova foi vencida por Jonas, que se livrou da berlinda.

Com isso, o Paredão foi formado por Ana Paula Renault, Brígido e Leandro Boneco.

Ana Paula Renault confronta Brígido

Logo após a formação do Paredão, Ana Paula Renault e Brígido protagonizaram um novo embate. Os dois, que já haviam trocado farpas desde o início do jogo, se encontraram na cozinha durante a madrugada.

“Agora sim, a sua adversária número um tá onde você queria, né, Brígido?”, provocou Ana Paula.

“Vamos ver, né? Vai ser divertido”, respondeu o brother. “Não foi o que você pediu?”, ironizou a jornalista.

“Desde o primeiro dia”, rebateu Brígido. “Então pronto, seu pedido foi atendido”, concluiu Ana Paula.

Casa avalia a formação da berlinda

Em outro momento da madrugada, Babu Santana, Chaiany e Juliano Floss analisaram a formação do Paredão e o comportamento dos participantes. Juliano afirmou que, desde o início do programa, não se deu bem com uma sister. Já Chaiany disse não se arrepender de seus votos.

Babu chamou atenção para a postura de alguns brothers em relação a Jonas. “Tem gente que está lá lambendo ele e que queria votar nele”, observou o ator, sugerindo que as estratégias vão ficar mais claras com o tempo.

“São só três semanas. Para ganhar, são três meses. Não tem máscara que aguente esse tempo”, completou.

Críticas ao jogo de Juliano Floss

O comportamento de Juliano Floss também foi assunto entre os participantes. Na cozinha, Alberto Cowboy relembrou um momento em que o influenciador estaria mais sensível emocionalmente.

Cowboy avaliou que Juliano estaria se envolvendo em conflitos que não seriam diretamente seus. “O que o Jonas estava conversando com a Milena era legítimo. Para que puxar coisa lá de trás?”, questionou.

Nova treta entre Jonas e Juliano

Mais tarde, Jonas Sulzbach e Juliano Floss voltaram a se desentender. A discussão começou após um comentário feito por Jonas durante a formação do Paredão, quando o brother relembrou uma punição recebida por Juliano ao perder o horário do Raio-X.

Juliano criticou a postura do colega e algumas brincadeiras feitas no jogo. Babu Santana também comentou o clima entre os dois: “Os dois estão me irritando”. Em seguida, completou: “Essa é a soberba de quem ganha, que a gente tem que segurar a onda”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

resumo bbb
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

CULTURA

Ilha de Cotijuba, em Belém, tem pré-Carnaval com Festival Caruê, Casa do Acarajé e Rota Turística

Samba de roda, carimbó, dança afro e oficinas integram a programação cultural coordenada por Mãe Juci D’Oyá a ocorrer em 7 e 8 de fevereiro

02.02.26 8h00

festa

Samba das Mangueiras celebra a alma de Belém com roda de samba itinerante às segundas-feiras

Arthur Espíndola fala sobre o projeto que transforma pontos turísticos em palco de encontros musicais

02.02.26 8h57

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda