O que aconteceu no BBB 26 de madrugada? Veja o resumo da noite deste domingo (1º)

A madrugada desta segunda-feira (2) foi marcada por discussões, avaliações de jogo e novos atritos no BBB 26. Após a formação do terceiro Paredão da temporada, a casa ficou em clima de tensão, com conversas atravessadas, confrontos diretos e análises sobre estratégias e alianças.

👉 A seguir, confira os principais acontecimentos da noite na casa mais vigiada do Brasil.

VEJA MAIS

Formação do terceiro Paredão

A noite de domingo (1º) começou com a definição de mais uma berlinda no BBB 26. Jonas Sulzbach já iniciou a formação emparedado após ser indicado em consenso por Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo, que atenderam ao Big Fone.

Além dele, Ana Paula Renault foi indicada diretamente pela Líder da semana, Maxiane. Na votação da casa, Leandro Boneco recebeu 10 votos, enquanto Brígido somou oito, sendo os dois mais votados.

Conforme a dinâmica da semana, os dois iriam ao Paredão. No entanto, Leandro foi vetado da Prova Bate e Volta por Breno, que também havia atendido ao Big Fone. A prova foi vencida por Jonas, que se livrou da berlinda.

Com isso, o Paredão foi formado por Ana Paula Renault, Brígido e Leandro Boneco.

Ana Paula Renault confronta Brígido

Logo após a formação do Paredão, Ana Paula Renault e Brígido protagonizaram um novo embate. Os dois, que já haviam trocado farpas desde o início do jogo, se encontraram na cozinha durante a madrugada.

“Agora sim, a sua adversária número um tá onde você queria, né, Brígido?”, provocou Ana Paula.

“Vamos ver, né? Vai ser divertido”, respondeu o brother. “Não foi o que você pediu?”, ironizou a jornalista.

“Desde o primeiro dia”, rebateu Brígido. “Então pronto, seu pedido foi atendido”, concluiu Ana Paula.

Casa avalia a formação da berlinda

Em outro momento da madrugada, Babu Santana, Chaiany e Juliano Floss analisaram a formação do Paredão e o comportamento dos participantes. Juliano afirmou que, desde o início do programa, não se deu bem com uma sister. Já Chaiany disse não se arrepender de seus votos.

Babu chamou atenção para a postura de alguns brothers em relação a Jonas. “Tem gente que está lá lambendo ele e que queria votar nele”, observou o ator, sugerindo que as estratégias vão ficar mais claras com o tempo.

“São só três semanas. Para ganhar, são três meses. Não tem máscara que aguente esse tempo”, completou.

Críticas ao jogo de Juliano Floss

O comportamento de Juliano Floss também foi assunto entre os participantes. Na cozinha, Alberto Cowboy relembrou um momento em que o influenciador estaria mais sensível emocionalmente.

Cowboy avaliou que Juliano estaria se envolvendo em conflitos que não seriam diretamente seus. “O que o Jonas estava conversando com a Milena era legítimo. Para que puxar coisa lá de trás?”, questionou.

Nova treta entre Jonas e Juliano

Mais tarde, Jonas Sulzbach e Juliano Floss voltaram a se desentender. A discussão começou após um comentário feito por Jonas durante a formação do Paredão, quando o brother relembrou uma punição recebida por Juliano ao perder o horário do Raio-X.

Juliano criticou a postura do colega e algumas brincadeiras feitas no jogo. Babu Santana também comentou o clima entre os dois: “Os dois estão me irritando”. Em seguida, completou: “Essa é a soberba de quem ganha, que a gente tem que segurar a onda”.