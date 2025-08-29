Guitarrada é reconhecida oficialmente como manifestação cultural nacional

A guitarrada foi oficialmente reconhecida como manifestação da cultura nacional nesta sexta-feira (29), com a sanção da Lei nº 15.192 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O gênero musical, originário do Pará na década de 1970, nasceu da fusão de ritmos regionais como carimbó e siriá com influências caribenhas, como cúmbia, mambo, merengue e zouk, e inspirou ritmos populares brasileiros, incluindo brega pop e lambada.

VEJA MAIS

O marco da guitarrada é o LP “Lambadas das Quebradas”, do paraense Mestre Vieira, que tornou a guitarra o instrumento central do gênero, também conhecido como Lambada Instrumental, com apresentações conduzidas predominantemente por um solista. Mestre Vieira, influenciado pelo choro na infância, passou por diversos instrumentos de corda antes de chegar à guitarra elétrica, gravando 18 discos ao longo da carreira e se consolidando como referência da música paraense.

O Mestre Vieira foi um dos criadores da guitarrada - ritmo genuinamente amazônico. (Renato Reis / Divulgação)

Em 2023, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) instituiu o dia 29 de outubro como “Dia Estadual da Guitarrada”, em homenagem ao aniversário de Mestre Vieira, falecido em fevereiro de 2018, aos 83 anos.