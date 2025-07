Guitarrada tem reconhecimento do Congresso como expressão da cultura nacional

Foi aprovado no Senado Federal o Projeto de Lei nº 170/2023, de autoria do deputado federal Airton Faleiro (PT/PA), que reconhece a Guitarrada como manifestação da cultura nacional. O texto já havia sido aprovado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e agora segue para sanção presidencial. Para o autor do projeto, a conquista é motivo de orgulho para o Pará e para toda a Amazônia. “A Guitarrada é um dos maiores símbolos da nossa identidade cultural. Nasceu no Pará, ganhou o Brasil e precisa ser valorizada como patrimônio nacional”, afirmou o parlamentar.

O projeto teve relatoria do senador Paulo Paim (PT/RS), que destacou o simbolismo da aprovação no contexto da COP 30, que será realizada em Belém. “O ano da COP 30, que acontecerá no Estado do Pará, valoriza ainda mais o momento em que reconhecemos, como manifestação da cultura nacional, a guitarrada — um gênero musical, instrumental, que surgiu no Pará”, defendeu.

Durante a tramitação, o deputado Airton Faleiro também destacou a construção coletiva do projeto: “Nosso mandato é meio que clínico geral, cuida de muitas pautas, mas tenho muito orgulho de ser o deputado campeão de emendas para a cultura no Pará. Essa proposta surgiu de uma demanda direta dos nossos fazedores e fazedoras de cultura, e agora é um marco para a música popular brasileira”.

A Guitarrada tem raízes profundas na Região Norte, especialmente no Pará. Com influências do carimbó, do brega, da cúmbia e do merengue, o gênero tem a guitarra elétrica como protagonista e é representado por nomes como Mestre Vieira, Pio Lobato e Aldo Sena. A aprovação do projeto garante visibilidade, valorização e abre caminho para políticas públicas de incentivo à cultura popular. O deputado Airton Faleiro já foi responsável por outras iniciativas em defesa da cultura amazônica, como o reconhecimento do Arraial do Pavulagem e da obra de Sebastião Tapajós como manifestações da cultura nacional.