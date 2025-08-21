Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

O grupo paraense Panavueiro, formado em Abaetetuba, faz uma apresentação especial em Belém no dia 24 de agosto, na Casa Na Mata, espaço cultural dedicado à arte e à música autoral. O show marca uma nova fase na trajetória do trio, que também se prepara para levar sua sonoridade ao público de São Paulo, em sua primeira apresentação fora da região Norte.

Formado por Ramon Ribeiro (guitarra), Julian Santos (bateria) e Lielisso Ferreira (baixo), o Panavueiro nasceu da vontade de reinventar a guitarrada, misturando-a com ritmos que influenciam os músicos desde a formação: jazz, rock, blues, música latina e brasileira. A proposta tem conquistado o público tanto pelas composições autorais quanto pelas versões inusitadas de grandes sucessos internacionais.

“O Panavueiro nasceu do nosso desejo de experimentar. A gente queria trazer uma nova cara pra guitarrada, misturando com tudo aquilo que também faz parte da nossa formação musical: rock, jazz, música latina, música brasileira. É uma fusão que respeita a tradição, mas aponta pra frente”, explica Ramon Ribeiro, guitarrista e um dos fundadores do grupo.

Entre as músicas autorais do trio estão Rabo de Arraia, Panavueiro e Cumieira. Já no projeto de releituras instrumentais, o grupo ganhou destaque nas redes sociais com a versão de The Final Countdown, da banda Europe, que ultrapassou 100 mil visualizações no Instagram.

“A resposta do público tem sido incrível. Quando lançamos a versão de The Final Countdown e vimos tanta gente interagindo, compartilhando, foi como um sinal de que o nosso som tem espaço e identidade. Isso nos dá gás pra continuar”, comenta Ramon.

A apresentação na Casa Na Mata é vista pelo grupo como uma espécie de retorno às origens, mas com um novo olhar artístico. “Tocar em Belém tem um significado muito especial pra gente. É a capital onde tudo reverbera, onde a guitarrada pulsa forte. Estar na Casa Na Mata, que é um espaço tão acolhedor e voltado à cena autoral, é motivo de alegria”, diz o músico.

Com a viagem para São Paulo se aproximando, o grupo vê o momento como uma oportunidade de projeção nacional. “Estamos preparando essa ida pra São Paulo com muito carinho. É um passo importante, porque queremos levar o som que criamos em Abaetetuba para outros cantos do Brasil. Mostrar que a guitarrada pode se reinventar e dialogar com o que é feito fora daqui também”, afirma Ramon.

Além da fusão rítmica e da estética sonora contemporânea, o Panavueiro busca afirmar uma nova identidade dentro da música instrumental paraense, que valoriza a herança cultural local, mas também olha para fora. “Nosso sonho é seguir criando, compondo e tocando em mais lugares. Queremos lançar um trabalho autoral completo e seguir levando a guitarrada amazônica pra outros palcos, com nossa cara, nosso sotaque e nossa mistura”, conclui.

Agende-se

Data: domingo, 24

Hora: 20h

Local: Casa Na Mata – Av. Conselheiro Furtado, 287, Batista Campos, Belém (PA)