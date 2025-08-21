Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

O Liberal
fonte

Grupo paraense Panavueiro retorna espécie às origens com apresentação na Casa Na Mata (Divulgação)

O grupo paraense Panavueiro, formado em Abaetetuba, faz uma apresentação especial em Belém no dia 24 de agosto, na Casa Na Mata, espaço cultural dedicado à arte e à música autoral. O show marca uma nova fase na trajetória do trio, que também se prepara para levar sua sonoridade ao público de São Paulo, em sua primeira apresentação fora da região Norte.

Formado por Ramon Ribeiro (guitarra), Julian Santos (bateria) e Lielisso Ferreira (baixo), o Panavueiro nasceu da vontade de reinventar a guitarrada, misturando-a com ritmos que influenciam os músicos desde a formação: jazz, rock, blues, música latina e brasileira. A proposta tem conquistado o público tanto pelas composições autorais quanto pelas versões inusitadas de grandes sucessos internacionais.

VEJA MAIS

image 2ª edição da campanha entre Baiuca e Caribenã une lazer e solidariedade para ajudar na causa animal
Segunda edição do projeto arrecada doações para abrigos que cuidam de centenas de cães e gatos abandonados

image A inusitada entrevista de Raul Seixas a Gloria Maria após ter seu carro atingido por onda
Na ocasião, Glória Maria cobria os efeitos de uma forte ressaca no bairro do Leblon, na zona sul do Rio

image Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis
Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

“O Panavueiro nasceu do nosso desejo de experimentar. A gente queria trazer uma nova cara pra guitarrada, misturando com tudo aquilo que também faz parte da nossa formação musical: rock, jazz, música latina, música brasileira. É uma fusão que respeita a tradição, mas aponta pra frente”, explica Ramon Ribeiro, guitarrista e um dos fundadores do grupo.

Entre as músicas autorais do trio estão Rabo de Arraia, Panavueiro e Cumieira. Já no projeto de releituras instrumentais, o grupo ganhou destaque nas redes sociais com a versão de The Final Countdown, da banda Europe, que ultrapassou 100 mil visualizações no Instagram.

“A resposta do público tem sido incrível. Quando lançamos a versão de The Final Countdown e vimos tanta gente interagindo, compartilhando, foi como um sinal de que o nosso som tem espaço e identidade. Isso nos dá gás pra continuar”, comenta Ramon.

A apresentação na Casa Na Mata é vista pelo grupo como uma espécie de retorno às origens, mas com um novo olhar artístico. “Tocar em Belém tem um significado muito especial pra gente. É a capital onde tudo reverbera, onde a guitarrada pulsa forte. Estar na Casa Na Mata, que é um espaço tão acolhedor e voltado à cena autoral, é motivo de alegria”, diz o músico.

Com a viagem para São Paulo se aproximando, o grupo vê o momento como uma oportunidade de projeção nacional. “Estamos preparando essa ida pra São Paulo com muito carinho. É um passo importante, porque queremos levar o som que criamos em Abaetetuba para outros cantos do Brasil. Mostrar que a guitarrada pode se reinventar e dialogar com o que é feito fora daqui também”, afirma Ramon.

Além da fusão rítmica e da estética sonora contemporânea, o Panavueiro busca afirmar uma nova identidade dentro da música instrumental paraense, que valoriza a herança cultural local, mas também olha para fora. “Nosso sonho é seguir criando, compondo e tocando em mais lugares. Queremos lançar um trabalho autoral completo e seguir levando a guitarrada amazônica pra outros palcos, com nossa cara, nosso sotaque e nossa mistura”, conclui.

Agende-se

Data: domingo, 24
Hora: 20h
Local: Casa Na Mata – Av. Conselheiro Furtado, 287, Batista Campos, Belém (PA)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Música
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

MÚSICA

Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

O primeiro álbum do artista "A Voz, o Violão, a Música de Djavan", foi lançado em 1976

19.08.25 12h13

Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

14.08.25 15h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

CULTURA

3º Festival da OCP: hora de sentir o som do carimbó da Amazônia

Evento ocorrerá neste domingo (24), no anfiteatro do Memorial dos Povos, e vai reunir shows, debates e, em especial, oficina para crianças

21.08.25 8h00

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

REVELAÇÃO

Vovó fitness de 55 anos revela abandono de anabolizantes: 'Muita gente julga pela voz'

Aos 55 anos e na menopausa, Andréa Sunshine prioriza saúde e bem-estar após carreira no fisiculturismo. Influenciadora admitiu uso anterior com acompanhamento médico

20.08.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda