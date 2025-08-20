2ª edição da campanha entre Baiuca e Caribenã une lazer e solidariedade para ajudar na causa animal

Foi lançada na tarde desta quarta-feira (20) a segunda edição da campanha entre Baiuca e cervejaria Caribenã com objetivo de arrecadar doações para abrigos de animais em situação de abandono na Grande Belém. Parte da renda obtida com as vendas será revertida para três instituições que vivem uma rotina de desafios: o Abrigo da Dona Dilma, o Abrigo Au Family e o Projeto Peludinhos da UFPA. A campanha vai até 21 de setembro.

Ao consumir os combos da Caribenã no Baiuca, o cliente ajuda automaticamente os abrigos. Nesta edição, brindes personalizados foram incluídos como incentivo, quem comprar o combo com três unidades leva para casa um bóton ou um copo americano ilustrado com bichinhos.

"Mais do que nunca, a causa animal é uma pauta urgente e social. Essa campanha é uma forma de dar visibilidade ao trabalho que muitas pessoas fazem silenciosamente pelos animais. Unimos o lazer com uma causa que precisa da atenção de todos", explica Gabriela Veloso, representante do Baiuca.

As doações arrecadadas durante a campanha ajudam diretamente abrigos que enfrentam dificuldades financeiras para manter a alimentação, os cuidados veterinários e o espaço para os animais.

No bairro do Outeiro, o Abrigo Dona Dilma abriga atualmente cerca de 80 gatos e 34 cães. A fundadora, Dilma Lúcia Rego dos Santos, continua um trabalho iniciado por sua mãe há quase 30 anos. Ela relata que a ilha sofre com o abandono constante de animais e com a falta de recursos para garantir o bem-estar dos resgatados. "A campanha ajuda muito. A gente precisa dessa visibilidade para continuar, porque os casos de maus-tratos e abandono só aumentam. Falta comida, falta remédio, falta tudo", desabafa.

Já o Abrigo Au Family, fundado e coordenado por Raquel Viana, chegou a acolher mais de 1.200 animais durante a pandemia. Hoje, ainda abriga cerca de 800 cães e gatos, sobrevivendo exclusivamente de doações. Raquel alerta para a queda nas contribuições nos últimos anos e reforça a importância de iniciativas como essa: "Às vezes, a pessoa acha que um quilo de ração é pouco. Mas para a gente, faz toda a diferença. Campanhas como essa salvam vidas", declara Raquel.

No campus da UFPA, o Projeto Peludinhos atua há mais de 20 anos dando suporte a animais errantes e também cuidando de cerca de 250 cães abrigados, muitos com problemas de saúde. Uma das representantes do projeto, Ana Paula Galvão, estudante de Psicologia, destaca a relevância da campanha não só pelo apoio material, mas também pela visibilidade: "Muita gente ainda não conhece o projeto. Essa ação ajuda não só com ração e remédios, mas com reconhecimento também".

Corrente do bem

Além de apoiar financeiramente os abrigos, a campanha quer fortalecer a conscientização sobre a causa animal. “Estamos falando por quem não pode falar. Os animais não têm como se defender, e cabe a nós ajudar quem dedica a vida a cuidar deles”, completa Gabriela.

Larrah, diretor comercial da Caribenã, destaca a importância da segunda edição da campanha em parceria com o Baiuca. Ele enfatiza que o sucesso da primeira edição motivou a continuidade e a ampliação do projeto, que agora beneficia três abrigos em vez de dois e conta com novas premiações para quem adquire os kits da marca. Larrah defende a união entre entretenimento e responsabilidade social, afirmando que cada um fazendo sua parte pode gerar um impacto coletivo positivo. Ele também sinaliza que, no futuro, a Caribenã pretende apoiar outras causas sociais além da proteção animal, com foco em ajudar quem mais precisa.

A expectativa é que a campanha não apenas arrecade recursos imediatos, mas que também fortaleça redes de apoio e traga mais engajamento da sociedade em ações permanentes de proteção animal.