A inusitada entrevista de Raul Seixas a Gloria Maria após ter seu carro atingido por onda

Nesta quinta-feira, 21, completam-se 36 anos da morte de Raul Seixas, um dos nomes mais influentes da música brasileira. O cantor e compositor baiano foi encontrado morto em seu apartamento na Rua Frei Caneca, na zona central de São Paulo, em 1989.

Conhecido por sucessos como Tente Outra Vez, Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante, Raul deixou não só músicas emblemáticas, mas também episódios curiosos e marcantes em sua trajetória, como o dia em que foi surpreendido por uma ressaca no Rio de Janeiro e acabou participando de uma reportagem conduzida por Glória Maria, em 1977.

'Atropelado por uma onda'

Na ocasião, Glória Maria cobria os efeitos de uma forte ressaca no bairro do Leblon, na zona sul do Rio. Durante a gravação, a então repórter da TV Globo se deparou com Raul Seixas, que estava visivelmente impactado após ter o carro atingido pelas ondas do mar.

Segundo o próprio músico, ele vinha da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, quando foi surpreendido pela força da água: "fui atropelado por uma onda", disse Raul, com seu característico tom sarcástico. O veículo foi arrastado e bastante danificado.

Em frente às câmeras, ele associou o episódio a uma "profecia" e fez uma crítica ao crescimento desordenado das cidades sobre áreas naturais. O cantor ainda disse que o problema não era a natureza, mas sim o homem.

"A onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, de botar edifício, tá entendendo? Eu sei que dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza tá certa".

Raul: 36 anos de saudade

Em 2025, Raul completaria 80 anos, um marco que ressalta ainda mais a longevidade de seu legado no rock nacional. O túmulo de Raul Seixas está localizado no Jardim da Saudade, cemitério de Salvador, na Bahia, onde o músico nasceu e cresceu.

Sua morte, causada por uma pancreatite, agravada pela diabetes em 1989, marcou o fim precoce de uma carreira que ajudou a moldar o pensamento musical e cultural de gerações. Ainda hoje, Raul permanece como uma figura cultuada e admirada, com fãs que mantêm viva a memória de sua obra.