Ensaios da Anitta lotam Estádio do Mangueirão em Belém neste sábado (10)
Fãs da cantora chegam cedo para a primeira edição do evento de pré-Carnaval na Região Norte
Os Ensaios da Anitta atraíram uma multidão de fãs para o Estádio do Mangueirão, em Belém, neste sábado (10/1). Os portões foram abertos às 16h, mas a movimentação intensa de admiradores de diversas regiões do Brasil já era perceptível desde as primeiras horas da tarde para o show de pré-Carnaval.
O evento marca a estreia dos tradicionais ensaios da cantora na Região Norte, integrando a agenda de pré-Carnaval de Anitta e gerando grande expectativa entre o público.
