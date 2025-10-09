Ex-seleção defende Rodrygo e critica Vini Jr: 'Eu o expulsaria do Real Madrid'

O ex-jogador espanhol Dani Güiza, campeão da Eurocopa de 2008 com a seleção da Espanha, fez duras críticas ao atacante brasileiro Vini Jr durante participação no programa espanhol El Chiringuito. Aos 45 anos, Güiza afirmou que o atleta do Real Madrid não demonstra respeito aos adversários e disse que preferiria ver Rodrygo com a camisa 7 do clube.

Críticas à postura de Vini Jr em campo

Durante o programa, Güiza afirmou que Vini Jr costuma criar confusões dentro de campo. “Tem gente que joga para causar confusão. Eu não entendo. Eu o expulsaria do Real Madrid”, declarou o ex-jogador.

Segundo ele, o atacante brasileiro reclama constantemente e não aceita provocações dos rivais. “Você também tem que demonstrar respeito para que as pessoas te respeitem. Não é fácil, ele é só uma criança. Tudo me incomoda. Ele reclama o dia todo, o jogo todo. Rapaz, isso é futebol! Aqui tem contato. E fique feliz que ele tenha o VAR”, completou.

Rodrygo é o preferido de Güiza no elenco

Além das críticas a Vini Jr, Güiza afirmou que o substituto ideal já está no elenco merengue. Para ele, Rodrygo deveria ser o titular e vestir a camisa 7. “Ainda não entendo por que Rodrygo não é titular no Real Madrid, quando Rodrygo é o melhor jogador que o Real Madrid tem”, disse.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)