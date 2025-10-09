Ex-seleção defende Rodrygo e critica Vini Jr: 'Eu o expulsaria do Real Madrid' Ex-jogador afirmou que o atacante brasileiro demonstra falta de respeito com adversários Jennifer Feitosa 09.10.25 17h47 O ex-jogador espanhol Dani Güiza, campeão da Eurocopa de 2008 com a seleção da Espanha, fez duras críticas ao atacante brasileiro Vini Jr durante participação no programa espanhol El Chiringuito. Aos 45 anos, Güiza afirmou que o atleta do Real Madrid não demonstra respeito aos adversários e disse que preferiria ver Rodrygo com a camisa 7 do clube. Críticas à postura de Vini Jr em campo Durante o programa, Güiza afirmou que Vini Jr costuma criar confusões dentro de campo. “Tem gente que joga para causar confusão. Eu não entendo. Eu o expulsaria do Real Madrid”, declarou o ex-jogador. VEJA MAIS 'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr. Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid Casa de Vini Jr. em Madri tem princípio de incêndio após falha elétrica na sauna O atacante do Real Madrid está com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti na Coreia do Sul 'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco" Segundo ele, o atacante brasileiro reclama constantemente e não aceita provocações dos rivais. “Você também tem que demonstrar respeito para que as pessoas te respeitem. Não é fácil, ele é só uma criança. Tudo me incomoda. Ele reclama o dia todo, o jogo todo. Rapaz, isso é futebol! Aqui tem contato. E fique feliz que ele tenha o VAR”, completou. Rodrygo é o preferido de Güiza no elenco Além das críticas a Vini Jr, Güiza afirmou que o substituto ideal já está no elenco merengue. Para ele, Rodrygo deveria ser o titular e vestir a camisa 7. “Ainda não entendo por que Rodrygo não é titular no Real Madrid, quando Rodrygo é o melhor jogador que o Real Madrid tem”, disse. (Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES círio 2025 Ingressos para Trasladação e Círio na sede do Remo estão esgotados Clube informou que o acesso será restrito a convidados; carteirinha de sócio não garante entrada durante as procissões 09.10.25 17h35 SÉRIE B “É achar motivação onde não tem”, diz Carlos Frontini sobre momento do Paysandu antes do Re-Pa Executivo de futebol do Papão reconhece fase delicada, pede apoio da torcida e promete “força total” no clássico contra o Remo. 09.10.25 17h12 Futebol Paysandu tem campanha pior que o lanterna da Série B de 2024 até a 31ª rodada Bicola tem dois pontos a menos que o Guarani, lanterna da Série B do Brasileirão no passado. Vale destacar que o Bugre terminou aquele campeonato rebaixado. 09.10.25 16h16 Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17