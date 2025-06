Virginia Fonseca é criticada após levar filhos para gravação de programa: ‘Engajamento’

A influenciadora Virginia Fonseca virou alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (09/06) após levar os filhos para a gravação do seu programa “Sabadou”. Internautas questionaram a decisão da empresária e a acusaram de usar as crianças para gerar engajamento, especialmente após a recente separação do cantor Zé Felipe. O casal, que ficou junto por cinco anos, é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Durante as gravações, Virginia foi vista acompanhada das três crianças. A presença constante dos filhos ao lado da influenciadora após o fim do casamento com Zé Felipe chamou atenção negativamente da internet

“Impressão minha ou ela agora leva essas crianças para todo lugar. Antes ficavam em casa, agora até o Zé Leonardo foi para São Paulo. Ela quer o que com isso?”, questionou uma internauta.

Outros comentários também expressaram incômodo com a postura de Virginia. “Tá chato acompanhar a Virginia, aí o jeito é usar as crianças em tudo”, disse outro internauta. “Só eu que reparo que ela está posando de mãezona carregando as filhas pra cima e pra baixo após a separação, né?”, escreveu uma terceira.