Festa de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, teve bolo de 2,5 metros

O aniversário de 4 anos de Maria Alice, primogênita de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, ocorreu nessa segunda-feira, 2. O confeiteiro Denilson Lima compartilhou detalhes de um dos cinco bolos produzidos para a festa, no tema "O Céu de Maria Alice", que possui 2,5 metros de altura.

A escultura principal foi feita por mais de 15 profissionais da confeitaria Denilson Lima Sucrier, que também atende outras celebridades como Marina Ruy Barbosa e o ex-jogador Kaká.

O confeiteiro contou que a entrega do bolo foi realizada por um caminhão e que os outros 4 bolos foram pintados à mão pouco antes do início da festa, com a ajuda de Maria Alice. Ele explicou também que a escultura comestível foi produzida ao longo de três semanas de trabalho.

"Transformamos o bolo em uma experiência interativa, afetiva e cheia de significado - e ela amou cada segundo! A arte tem esse poder: cria memórias, toca corações e eterniza momentos", completou Denilson, sobre a pintura de um dos bolos.

A festa ocorreu em Goiânia, Goiás, cerca de uma semana após o anúncio da separação do casal. A preparação do evento foi feita pela Vero Festas, que também já decorou os "mêsversários" do mais novo, José Leonardo, além do aniversário de 2 anos de Maria Flor, filha do meio.

Virgínia e Zé Felipe anunciaram a separação no último dia 27, enquanto estavam em Portugal. No dia seguinte, a influenciadora acompanhou o cantor, já como ex-casal, em um show no país europeu. Ela voltou ao Brasil em seguida enquanto o filho de Leonardo permaneceu longe para cumprir agenda de trabalho.

Zé Felipe só voltou ao Brasil no domingo, 1º, e seguiu direto para a casa dos pais, enquanto Virgínia ainda ocupa a mansão do ex-casal com os três filhos: Maria Alice, 4, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 9 meses.

O casal voltou a se ver nesta segunda-feira, 2, durante os preparativos para a festa da filha primogênita, que completou 4 anos na última sexta-feira, 30.

Zé Felipe e Virgínia ficaram cinco anos juntos, desde junho de 2020. Eles se casaram em março de 2021, quando a influenciadora já estava grávida da primeira filha.