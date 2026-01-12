Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Virginia Fonseca completa um mês sem aparecer nos ensaios da Grande Rio

Influenciadora está em Dubai e não participa das atividades da escola desde dezembro; ausência foi sentida em ensaio de rua no último domingo (11)

Hannah Franco

Virginia Fonseca voltou a ser assunto entre os torcedores da Grande Rio após não comparecer ao ensaio de rua realizado no último domingo (11/1), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Confirmada como rainha de bateria da escola para o Carnaval 2026, a influenciadora já soma cerca de um mês longe dos compromissos presenciais com a agremiação, o que tem gerado questionamentos nas redes sociais.

O último ensaio da Grande Rio com a presença de Virginia aconteceu no dia 9 de dezembro. Desde então, a escola realizou ao menos quatro ensaios sem a participação da futura rainha de bateria. Nos comentários das publicações oficiais da agremiação, parte da torcida demonstrou estranhamento com a ausência prolongada. “Amo a Virginia, mas poxa, cadê ela nos ensaios?”, escreveu uma internauta.

Após o último compromisso com a escola, Virginia entrou em período de recesso, autorizado pela presidência da Grande Rio antes das festas de fim de ano. Durante esse período, a empresária viajou por diferentes destinos. Ela passou o Natal em Goiânia, esteve na Bahia e celebrou o Ano Novo em Madri, na Espanha, ao lado do namorado, o jogador Vinícius Jr.

Na última semana, a influenciadora embarcou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde permanece por compromissos profissionais. Segundo ela, um imprevisto de trabalho teria adiado o retorno ao Brasil, o que impossibilitou sua presença no ensaio de rua deste fim de semana.

De acordo com o portal Léo Dias, Virginia deve deixar Dubai nesta terça-feira (13), com chegada prevista ao Rio de Janeiro no mesmo dia. A expectativa é que ela volte a cumprir agenda com a escola já nas próximas atividades, incluindo ensaios de quadra, intensificando a preparação para o desfile de 2026.

Anunciada como rainha de bateria da Grande Rio em 2025, Virginia Fonseca fará sua estreia oficial na Marquês de Sapucaí no Carnaval. Neste ano, a escola levará para a avenida o enredo “A Nação do Mangue”.

