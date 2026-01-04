Capa Jornal Amazônia
'Vou bater neles': Maria Flor viraliza em vídeo ao defender Vini Jr. em jogo

Filha de Virginia Fonseca reage a faltas sofridas pelo jogador durante partida do Real Madrid e vídeo ganha repercussão nas redes

O Liberal
fonte

Vini Jr. e Maria Flor, filha de Virginia Fonseca (Reprodução / Instagram)

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais neste domingo (4) ao marcar presença no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, para acompanhar uma partida do time espanhol Real Madrid. Ao lado do atacante Vini Jr., a influenciadora levou os três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — e compartilhou momentos do jogo com os seguidores.

A ida ao estádio acabou se transformando em um evento familiar. No entanto, quem chamou a atenção do público foi Maria Flor, a filha do meio, conhecida pelo apelido de FloFlo, que voltou a viralizar por conta de uma reação espontânea durante a partida.

Maria Flor reage a faltas em Vini Jr. durante a partida

Em um vídeo gravado por Duda Freire, amiga próxima de Virginia, Maria Flor aparece acompanhando o jogo e reage ao ver Vini Jr. cair em campo após faltas cometidas por adversários. Imediatamente, a menina demonstrou indignação com a situação.

“Eu vou bater nos meninos”, disse Maria Flor, em tom sério. Surpresa com a reação, Duda questionou o motivo. A resposta veio em seguida: “Porque eles tão batendo no Vini”. Logo depois, a criança reforçou a defesa do jogador: “Derrubaram o Vini. Fala: ‘não pode’. Vou bater neles”.

Vídeo repercute e gera comentários nas redes sociais

O registro foi publicado nas redes sociais com a legenda: “Ficou brava porque derrubaram o Vini”, e rapidamente repercutiu entre os seguidores. Nos comentários, internautas destacaram a atitude da criança.

“Ela ama esse titio dela”, escreveu uma seguidora. “Essa criança é tudo”, comentou outra. “Ai que fofa”, disse mais uma internauta. Com isso, Maria Flor voltou a ganhar destaque nas redes, repetindo o sucesso de outros vídeos em que aparece em situações espontâneas ao lado da família.

