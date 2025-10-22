'Piriri ao vivo': Ana Maria desaparece durante 'Mais Você' e se explica: 'Não tem o que fazer'

Ana Maria Braga deu um susto nos espectadores do Mais Você durante o programa desta quarta-feira, 22. A apresentadora precisou sair do estúdio rapidamente logo após iniciar a atração, avisando que teria que ir ao banheiro.

Antes de deixar temporariamente o programa, Ana convocou Tati Machado para assumir sua posição ao lado de Ju Massaoka. Ao voltar, depois de alguns minutos, ela se explicou com bastante honestidade, dizendo que não conseguiu conter o mal-estar.

"Obviamente, com a minha saída daqui com o programa ao vivo, o pessoal da internet ficou enlouquecido", declarou. "Numa hora dessa, você vai falar o quê? Vai falar: 'eu vou tomar café', né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Na verdade, foi uma dor de barriga danada, e aí não tem o que fazer, minha senhora. O que eu ia falar? Ia mentir? Para quê? Tanta gente ia saber que eu fui ao banheiro. É melhor falar a verdade mesmo."

O programa transcorreu normalmente após o retorno de Ana Maria, e Tati até explicou que a apresentadora sentiu o desconforto poucos minutos antes de entrar ao vivo. "O programa prestes a começar. 3, 2, 1 'Gente, deu ruim aqui'", riu a apresentadora.