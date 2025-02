'Oceano', de Djavan, ganha versão sertaneja no álbum de estreia da cantora Gabi

Nova voz do sertanejo, a cantora Gabi lança o primeiro álbum da carreira nesta sexta-feira, 31 de janeiro. Intitulado “Vai virar Moda”, fazendo referência ao estilo modão do sertanejo, a cantora reúne 12 pot-pourris com regravações de grandes sucessos brasileiros – canções de artistas de diferentes gêneros musicais transformados em sertanejo.

“Oceano”, de Djavan, ganha arranjos especiais e está entre as preferidas da cantora, que apresenta faixas românticas e dançantes em seu grande projeto de estreia. Gravado ao vivo com a presença de um público formado por convidados e fãs, o álbum está disponível em todas as plataformas de streaming com distribuição da SoundOn.

De Djavan a Djavú, banda de tecnobrega, o álbum “Vai virar Moda” possui uma seleção pra lá de eclética, com hits da mpb, pop, rock, pagode, forró e rap, onde muitos ganham pela primeira vez releituras em sertanejo. Canções de artistas de diferentes gerações como Marisa Monte, Kid Abelha, Naldo Benny, Sandy e Junior, Skank, Sorriso Maroto e Flora Matos são homenageadas na tracklist. No YouTube, os videoclipes dos 12 pot-pourris serão liberados semanalmente, a partir da próxima segunda-feira, 03 de fevereiro.

“Estou com a sensação de dever cumprido, fiz o melhor que pude, me entreguei ao ‘Vai virar Moda’ com amor e fiquei super feliz com o resultado, que surpreendentemente ficou melhor do que eu esperava! Estou esperançosa que o público curta bastante, e que a alegria que eu senti em toda parte de criação possa ser transmitida a cada um que escutar. Esse projeto carrega muito da Gabi que cresceu ouvindo sertanejo no sofá da sala. Existe muito das músicas que minha família me apresentou na infância, de hits da minha adolescência e de artistas consagrados que admiro muito. Por coincidência, o álbum está chegando na estação mais quente do ano, e eu acredito que vai fazer o povo dançar e curtir muito, solteiro ou casado, solto ou agarradinho… vai virar moda!”, declara Gabi.

Seu último lançamento em novembro de 2024, a canção “2000 e Sempre” em parceria com a dupla Juan Marcus & Vinicius, conquistou os corações do público ao alcançar o Top50 Brasil viral do Spotify e acumular mais de 2 milhões de plays nas plataformas de streaming e no YouTube. Aos 28 anos, Gabi faz parte da nova geração da música sertaneja que está despontando no mercado e mostrando todo o seu talento vocal, com versatilidade em seus lançamentos e uma agenda de shows lotada. Destaque também em seu repertório para “Nike ou Botina” (2023) e “Série Longa” (2020).