Rose Maiorana recebe prêmio ‘Embaixadora da Terra’ na 1ª Bienal Amazônia em Belém

Artista integrar o grupo de ‘Embaixadores da Amazônia’ e será homenageada ao lado de Pedro Gui e Odair Mindello

Amanda Martins
fonte

Artista plástica Rose Maiorana (Fabíola Tuma)

A artista plástica e vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, integrante do grupo de Embaixadores da Amazônia,  será uma das homenageadas em um evento especial que ocorre nesta terça-feira (18), às 18h, na Styles Galeria, no Ibis Styles Belém Hangar, no bairro do Marco. Ela receberá, junto a outros dois artistas,  o prêmio de “Embaixadores da Terra”. O reconhecimento é promovido pelo Instituto Bienal Amazônia (IBA) e pela Saphira Ventura Media e Entertainment, como parte da programação da 1ª Bienal Amazônia em Belém, que reúne a exposição “Terra” e o festival de cinema “Earth Film Festival”. 

VEJA MAIS

image 1ª Bienal Amazônia em Belém: arte para preservar o saber ancestral sobre a natureza
Programação reúne uma exposição de artes plásticas e um festival de filmes no Hotel Ibis Hangar

image Com 75 produções, Earth Film Festival estreia em Belém e segue para exibições na COP 30
A programação integrada a 1ª Bienal Amazônia que está sendo realizada na capital paraense desde o dia 8 de novembro

Entre os homenageados da noite também estão Pedro Gui, Embaixador Mirim e símbolo da urgência em proteger o futuro; e o artista plástico Odair Mindello. Já Aline Coutinho e Alexandre Dantas serão reconhecidos como “Artistas Revelação”. 

Segundo a presidente do IBA, Alcinda Saphira, a premiação foi concebida para fortalecer os objetivos da Bienal, de reconhecer e catalisar ações, talentos e iniciativas que promovem a preservação, a diversidade cultural e o desenvolvimento sustentável da região. “O evento funciona como um marco de validação e incentivo, conectando artistas, embaixadores, empresários e visionários que já atuam na prática para transformar a realidade local, e, ao mesmo tempo inspirando novas ações”, disse.

Alcinda destacou que a celebração dos homenageados reforça a proposta de união entre arte, engajamento social e responsabilidade ambiental.  “Valorizar esses nomes é essencial porque amplia o alcance de mensagens de conservação e responsabilidade ambiental para públicos variados; demonstra que a preservação da Amazônia depende de colaboração entre artistas, empresários, pesquisadores;  constata vias concretas de impacto, como projetos que geram emprego, fortalecem identidades locais e promovem práticas sustentáveis; além de inspirar novas lideranças locais, reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho regional”, afirmou.

Ela explicou que a escolha de Rose Maiorana para o grupo de 'Embaixadores'  ocorreu devido ao conjunto de ações que a artista vem desenvolvendo no Brasil e no exterior. “Depois de ter cumprido o itinerário agregando valor na proposta por um mundo justo e um planeta sustentável, apresentamos essa mostra de seu empenho artístico e empresarial como uma mulher inspiradora”, disse.

Orgulho

Para Rose Maiorana, receber este reconhecimento é uma honra. Ela ressaltou que sua atuação artística está diretamente ligada ao compromisso com o território amazônico e às narrativas que ele inspira. “Como artista plástica e apoiadora da arte na Amazônia, acredito que criar é também assumir um compromisso com este território vivo e com as narrativas que ele inspira”, afirmou.

Segundo a artista, o prêmio reforça sua motivação para seguir atuando em defesa da região. “Este prêmio reforça meu propósito de seguir contribuindo para que a Amazônia continue sendo vista, valorizada e protegida”, declarou.

Rose também ressalta o papel transformador da arte. “Agradeço ao Saphira Gallery e Instituto Bienal da Amazônia pela confiança e por celebrar aqueles que transformam arte em consciência e presença em cuidado pela terra. Que a arte permaneça como ponte, como voz e como força de transformação”, afirmou.

Visitação

A exposição “Terra” reúne cerca de 30 obras físicas e 30 obras digitais produzidas por artistas brasileiros e internacionais. Os trabalhos exploram assuntos como memória, biodiversidade, mudanças climáticas e a relação entre o ser humano e a natureza. Cada peça propõe ao visitante uma reflexão sobre a Amazônia e o planeta como espaços de vida, cultura e pertencimento, e não apenas como recursos naturais. As obras ficam abertas ao público até 22 de novembro, das 9h às 21h, na Styles Galeria.

Além de Rose Maiorana e Pedro Gui, também participam com obras Arassari Pataxó, representante dos Povos Originários e voz da ancestralidade; Hércules Jr., Márcio Pontes, Irena Isabella Kleut, Meireles Jr., Rene Nascimento, Camila Crivelenti, Alexandre Mavignier e Liz Carvalho. 

 

