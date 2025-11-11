Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

1ª Bienal Amazônia em Belém: arte para preservar o saber ancestral sobre a natureza

Porgramação reúne uma exposição de artes plásticas e um festival de filmes no Hotel Ibis Hangar

Eduardo Rocha
fonte

Obra da artista plástica paraense Rose Maiorana na 1ª Bienal Amazônia (Foto: Divulgação)

Em plena efervescência da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), aberta ontem (10), a Cidade de Belém recebe um evento que mostra como a arte pode contribuir com um pensar mais atento à preservação do saber que alia vida à preservação das condições ambientais. Trata-se da 1ª Bienal Amazônia, reunindo a exposição   “Terra” e o festival de cinema “Earth Film Festival (EFF). Tudo com entrada franca no Hotel Ibis Hangar, até 22 de novembro.

“A 1ª Bienal Amazônia chega a Belém no mesmo período da COP 30 para mostrar que a arte também é uma ferramenta de transformação”, destaca  a artista visual e jornalista Gisele Faganello. Ela pontua que os dois eventos da Bienal trazem artistas e cineastas do Brasil e de vários países, além de líderes culturais e representantes dos povos originários. 

Por meio da Bienal, o público encontra obras que tratam de preservação, ancestralidade, território, identidades e futuro, estimulando novas percepções sobre a relação entre humanidade e natureza. Organizada pelo Instituto Bienal Amazônia e pela Saphira Ventura Media & Entertainment, a Bienal reúne artistas, cineastas e pensadores do Brasil e de diversos países para fortalecer diálogos sobre humanidade, natureza, pertencimento e responsabilidade ambiental. 

“A proposta é clara: transformar a arte em agente de mudança”, observe Gisele Faganello. A co-curadoria internacional é feita por Alcinda Saphira (Nova Iorque), Milene Coutinho (Belém), Rosita Cavenaghi (São Paulo) e Shereen Badr (Cairo - Egito).

Conexão

Como assinala Gisele Faganello, “a arte sensibiliza onde dados não alcançam. Ao transformar a Amazônia e outros biomas em imagens, sons e histórias, ela cria conexão emocional e empatia”. “A arte nos faz sentir o que estamos prestes a perder, despertando consciência e mudando comportamentos. Ela dá rosto, voz e alma à natureza — e, quando algo nos toca, queremos proteger”, acrescenta.

Por isso, a Exposição “Terra” reúne cerca de 30 obras (físicas) e 30 obras (digitais) de artistas do Brasil e de outros países. Os trabalhos abordam temas como ancestralidade, memória, biodiversidade, mudanças climáticas e a relação entre o ser humano e a natureza. Cada obra convida o público a olhar a Amazônia — e a própria Terra — não como um recurso a ser explorado, mas como vida, território, cultura e pertencimento. O Earth Film Festival (EFF) reúne 80 filmes de 80 diretores diferentes. 

Embaixadores

Para reforçar a missão da Bienal Amazônia, o evento  destaca um grupo de Embaixadores da Amazônia – pessoas que representam diferentes setores da sociedade e ampliam a mensagem de preservação e responsabilidade global. 

Entre eles, estão Pedro Gui, Embaixador Mirim, símbolo da urgência em proteger o futuro; Arassari Pataxó, representante dos Povos Originários e voz da ancestralidade; além de Rose Maiorana (Grupo O Liberal), Hércules Jr., Márcio Pontes, Irena Isabella Kleut, Meireles Jr., Rene Nascimento, Camila Crivelenti, Alexandre Mavignier e Liz Carvalho. 

Em memória, também é homenageado Christoph Diewald, cuja atuação permanece como legado. A presença desses embaixadores fortalece o alcance e o impacto da Bienal, mostrando que preservar a Amazônia é um compromisso coletivo e global.
“O nome da artista plástica Rose Maiorana como uma Embaixadora da Bienal Amazônia em Belém foi anunciado oficialmente no site da Bienal. A organização reconhece sua atuação como representante local do evento. Como embaixadora, Rose contribui para ampliar o alcance da Bienal, conectando arte, sociedade e comunicação na região”, destaca Gisele Faganello. Na exposição “Terra”, Rose participa com uma significativa obra, como diz Gisele.

 

Serviço:

1ª Bienal Amazônia®
Exposição Terra + Earth Film Festival (EFF)

Local: Hotel Ibis Hangar – Belém (PA)
Período: 8 a 22 de novembro de 2025
Horário de visitação: 9h às 21h
Entrada gratuita

Informações  aqui 




 


 


 

