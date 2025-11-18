Francy Ribeiro e Banda Lamazon lançam música em homenagem a Belém durante a COP 30

A cantora Francy Ribeiro e a Banda Lamazon lançaram, na última sexta-feira (14), a música “Belém do Pará - Amazônia - Brasil”, disponível em todas as plataformas digitais. A canção chega em meio ao cenário da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) e propõe valorizar a cidade e a cultura amazônica, destacando belezas naturais, diversidade e elementos da identidade paraense. Ouça:

Com elementos do brega e do calypso, o single busca apresentar ao público a identidade musical do estado. Ao falar sobre o lançamento no período da conferência climática, Francy destacou a oportunidade de representar o Pará para públicos de dentro e fora do Brasil.

“Nesse cenário de COP 30, em que estamos recebendo o mundo aqui em Belém, com tantos desafios e tantas adversidades, é uma oportunidade de poder representar todo o povo através da nossa música, através do nosso canto, mostrando toda a nossa essência”, afirmou.

Segundo Francy, a composição busca reforçar o orgulho regional. “O intuito da música como sempre é elevar a autoestima do nosso povo. Afinal de contas, nós somos um povo rodeado por uma floresta amazônica e cheio de muito orgulho. Nós somos um povo abençoado por Deus por termos todas essas belezas naturais. E a música, ela vem realmente com o objetivo de exaltar tudo isso, tudo o que significa ser da Amazônia, viver na Amazônia, ser um povo amazônico”, afirmou.

A cantora também reforçou a importância da arte nos debates ambientais e culturais. “Um povo sem cultura é um povo sem história. Nós temos história e nós temos cultura, e é essa cultura rica que precisa ser conhecida pelo mundo”, disse.

Segundo ela, a música funciona como instrumento de conscientização. “É um momento crucial para que a gente mostre a nossa arte, a nossa cultura para o mundo e ajude a conscientizar nossos fãs sobre a importância de preservar e valorizar o espaço em que habitamos”, concluiu.