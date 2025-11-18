Silvero Pereira desembarca em Belém para apresentação especial com Thais Souza

O ator Silvero Pereira, um dos competidores “Dança dos Famosos”, estará em Belém no início de dezembro para uma participação especial na festa de 20 anos da Cia Cabanos. O evento será realizado no dia 10 de dezembro, na Assembleia Paraense. Ele vai estar acompanhado de Thais Souza, sua coreógrafa na competição e também uma das integrantes da companhia.

Os dois irão apresentar um número artístico preparado exclusivamente para a ocasião, segundo informações compartilhadas pela companhia.

A vinda mais recente de Silvero à capital paraense ocorreu em dezembro de 2024, quando participou como convidado do festival Psica. Na ocasião, o ator vistou pontos turísticos da cidade e se deliciou com a comida regional.