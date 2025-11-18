'Sem ex, sem celebridades, sem subs': Boninho convoca participantes para novo 'reality raiz'

Falta pouco para a abertura das inscrições do novo reality show comandado por Boninho, anunciado por ele em seu perfil do Instagram na última segunda-feira, 17. Desta vez, o diretor deixou claro que a busca é por participantes anônimos e sem influência nas redes sociais.

"Sem ex, sem celebridades. Reality raiz. Pessoas reais, gente como você. Inscrições em breve, já grava seu vídeo", diz a chamada. Na legenda, o diretor reforça: "Se quiser participar, já vai preparando seu vídeo. Conta por que devemos te escolher. E não se preocupe: quanto menos 'influencer', 'blogueirinho' e ativo nas redes, melhor".

Boninho adiantou ainda que as inscrições serão limitadas. "Sem ex, sem celebridades, sem subcelebridades! Fica ligado", destacou.

A nova atração é A Casa do Patrão, uma parceria entre TV Record e Disney+. Até agora, nenhuma das duas partes divulgou detalhes sobre o processo de inscrição, data de estreia ou formato do programa.

Esse será o primeiro projeto original de Boninho depois de sua saída da Globo, no fim de 2024, durante a reestruturação interna da emissora. Atualmente, ele está à frente do The Voice Brasil no SBT e no Disney+, retomando um formato que marcou sua trajetória na TV brasileira.

'A Casa do Patrão'

Em outubro, a Record anunciou a aquisição do reality show A Casa do Patrão, criação inédita de Boninho, que deve ser exibido após o fim do BBB 26 na Globo. A novidade foi divulgada por Alarico Neves, superintendente comercial multiplataforma da emissora, durante um evento para anunciantes em Lisboa.

Durante o evento, Alarico apresentou o projeto a grandes anunciantes, alguns dos quais já demonstraram interesse em veicular suas marcas na atração. O momento foi divulgado nas redes sociais dele. "Vem aí o verdadeiro reality do Boninho: A Casa do Patrão! Antes do lançamento oficial, já temos os potenciais anunciantes com muita adequação", escreveu.