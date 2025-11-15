Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

O ator Silvero Pereira e a professora de dança paraense Thais Sousa estão na reta final da Dança dos Famosos, no ‘Domingão com Huck’. Neste domingo, 16, a competição chega a uma fase de semifinal que conta com votação do público. Além de Silvero, os famosos que estão na disputa são: Alvaro, David Junior, Manu Bathidão, Richarlyson e Wanessa.

A performance será ao som da Dança Cigana. A dupla com menor pontuação no somatório das notas deixa o quadro.

A votação será através do Gshow ao fim de cada apresentação. É preciso fazer um cadastro no site.

Para participar, você precisa ter uma conta Globo, fazer o login e ir para o link da votação.