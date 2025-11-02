Ao som de Marília Mendonça, Thaís e Silvero Pereira conquistam o segundo lugar na Dança dos Famosos

A fase de mata-mata da Dança dos Famosos deste domingo (2) foi marcada por muita emoção, homenagens e ritmo sertanejo. Ao som dos clássicos da rainha da sofrência, Marília Mendonça, os participantes mostraram versatilidade e entrega nas apresentações, que definiram mais uma eliminação na disputa.

Entre os destaques da noite, Thaís e Silvero Pereira conquistaram o segundo lugar com uma performance embalada pela canção “Passa Mal”, interpretada com energia e sintonia pelo ator e sua professora. O casal encantou os jurados e o público pela presença de palco e pela emoção transmitida na coreografia, que misturou passos marcados do sertanejo universitário com toques de teatralidade, marca registrada de Silvero.

O programa, apresentado por Luciano Huck, entrou em sua fase decisiva, na qual as notas não são mais cumulativas e o participante com menor pontuação do dia é eliminado. Nesta rodada, Duda Santos se despediu da competição por apenas dois décimos de diferença para Wanessa Camargo, em uma das disputas mais acirradas da temporada.

Com o resultado, Thaís e Silvero seguem firmes na disputa pelo título de campeões da edição, que chega à final no dia 14 de dezembro.