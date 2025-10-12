Capa Jornal Amazônia
Thais Sousa e Silvero Pereira recebem nota máxima no funk e encantam o júri da 'Dança dos Famosos'

Dupla brilhou com coreografia ‘sem gênero’ ao som de Bonde do Tigrão e Gloria Groove

Amanda Martins
fonte

Thais Sousa e Silvero Pereira na Dança dos Famosos da semana (12/10) (Reprodução/ Instagram)

A noite deste domingo (12) foi marcada por energia e criatividade no palco do Dança dos Famosos. A dançarina paraense Thais Sousa e o ator Silvero Pereira conquistaram nota 10 dos cinco jurados, após uma apresentação de funk que uniu humor, força e expressividade. Os envolvidos dançaram um medley de “Vai Lacraia”, do Bonde do Tigrão, e “Bonekinha”, de Gloria Groove, recebendo elogios pela proposta da coreografia.

Reveja a apresentação:

Durante a apresentação, Thais e Silvero exploraram uma dança com trocas de papéis, gestos femininos reinterpretados e movimentos marcados por sincronia e teatralidade. A proposta, segundo o júri, trouxe uma mensagem de liberdade e desconstrução.

“Eu tive muita dificuldade, mas a Thais é uma grande coreógrafa”, afirmou Silvero, após a apresentação.

A atriz Débora Bloch, jurada convidada da noite, se emocionou com o desempenho da dupla. “Arrasaram! Coreografia maravilhosa. Conheço o Silvero do teatro, fui vê-lo em um teatro pequenino quando ele chegou ao Rio. É lindo vê-lo agora nesse palco”, comentou.

Milton Cunha elogiou a ousadia da coreografia e o humor presente na dança: “É muito interessante como você (Thais) pegou todos os passos femininos e colocou no corpo do Silvero. Esse humor crítico que a dança pode ter é genial. Você é uma estrela, nota 10”. 

O coreógrafo Zebrinha destacou o conceito e o controle técnico da dupla. “Eu adoro essa questão agênera. O mundo poderia ser isso: sem crítica, sem gênero, só viver. Thais, essa escolha foi maravilhosa. Cada finalização foi linda, e o controle nas mudanças de ritmo impressionou. Dou 10 para o dançarino e 10 para a coreógrafa”, afirmou.

Carlinhos de Jesus ressaltou o caráter teatral da performance da dupla no palco. “Quando a pessoa está dançando, precisa incorporar o personagem. Essa questão do gênero foi muito bem pensada. É a primeira vez que vejo o ‘quadrado’ bem feito no funk”, disse. 

Ana Botafogo elogiou a energia e o domínio técnico da dupla: “Silvero, se você não tivesse dito que teve dificuldade, ninguém perceberia. Entrou como tinha que entrar. A coreografia da Thais foi brilhante, com humor, ritmo e fôlego até o final”. 

O episódio marcou a fase em que o programa preencheu as últimas três vagas da repescagem, além de anunciar as duplas que seguirão para a próxima etapa. Após a saída de Gracyanne Barbosa, que precisou deixar a competição por lesão, David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz seguem na disputa pelo título.

 

Palavras-chave

