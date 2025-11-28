Sucesso de público, 'Mundo Brega Pará' vai ter nova temporada na Rádio Liberal FM

Os fãs desse gênero musical, e olha que são muitos mesmo, podem comemorar. O programa "Mundo Brega Pará", transmitido pela Rádio Liberal FM, vai prosserguir, para compartilhar momentos importantes da música paraense com o público no Pará e fora do Estado. O anúncio da continuidade de "Mundo Brega Pará" foi feito pelo diretor de Entretenimento e Radioweb, Ney Messias, nesta sexta-feira (28), momentos antes do quarto e último programa ir ao ar na sede do Grupo Liberal.

No programa desta sexta-feira (28), o público conferiu o talento e carisma da cantora Viviane Batidão e do cantor Beny Pérola Negra. Eles interagiram com o apresentador Ney Messias e ainda cantaram versões acústicas de seus sucessos.

Para isso, os artistas contaram com o violão de Andinho Farias (produtor musical), de Rodrigo Camarão no teclado e Franklin Lobato na percussão. Nos programas anteriores, iniciados no dia 1º deste mês de novembro, o público conferiu a participação dos artistas Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, Kim Marques e Nirah e Zaynara e Nelsinho Rodrigues.

"Esse programa traz para o público encontros inéditos, como o desta sexta do Beny Pérola Negra com a Viviane Batidão. Já no programa anterior, tivemos o encontro do Kim Marques e a Nirah", pondera Ney Messias.

"E o que isso está gerando? Está gerando versões exclusivas cantadas pelos próprios artistas. E o programa, com certeza, vai continuar ma programação da Rádio Liberal FM, porque nele cabe, inclusive, o que não é dito brega, porque o que não é dito brega também está sendo produzido na Capital Mundial do Brega, que é Belém. Então, cabe tudo no programa", arremata Ney Messias. "Mundo Brega Pará", com patrocínio do Ministério do Turismo, tem transmissão ao vivo na Rádio Liberal FM e no canal O Liberal, no YouTube, às 17h.