Nasce o primeiro neto da cantora Joelma, Oliver, filho de Yasmin Mendes

Nesta quinta-feira (14), nasceu Oliver, o primeiro neto da cantora paraense Joelma. O bebê é filho de Yasmin Mendes, filha da artista, e do baterista Neto Alcântara, que integra a banda de Joelma.

A informação foi confirmada nas redes sociais por Natália Sarraf, filha mais velha da cantora. Em uma publicação nos Stories, Natália compartilhou uma imagem de uma plaquinha infantil com o nome do recém-nascido. "Gente, estou apaixonada. Meu sobrinho é lindo", escreveu.

O pai do bebê, Neto Alcântara, também comemorou a chegada de Oliver. Em seu perfil, ele publicou uma foto da mão do filho, destacando a semelhança com a sua própria.

Joelma, que celebra a chegada do primeiro neto, se tornará avó novamente em breve. Seu filho Yago está à espera do nascimento do seu primeiro filho.